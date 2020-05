Une nouvelle série Star Trek centrée sur l’USS Enterprise arrive

Que les fans de Star Trek toutes générations confondues se réjouissent, CBS All Access a commandé une série revenant sur certains personnages chers aux fans, et à leurs origines. En effet, ce nouvel arc narratif aura des airs de prequel, basant les histoires racontées sur le Capitaine Christopher Pike, Number One, et l’Officier Scientifique Spock, le tout dans l’USS Enterprise une dizaine d’années avant l’arrivée du légendaire Capitaine Kirk. On nous le garantit, comme toujours, le récit s’intéressera à l’exploration spatiale dans le grand inconnu.

Anson Mount, Rebecca Romijn et Ethan Peck, qui ont incarné ces personnages dans la deuxième saison de Star Trek : Discovery, autre série de CBS, vont donc reprendre du service, avec comme auteurs et producteurs Akiva Goldsman, Alex Kurtzman et Jenny Lumet, des anciens de Discovery, mais aussi de Star Trek : Picard. Avec l’arrivée de cette nouveauté Strange New Worlds, CBS All Access est devenu la principale chaîne à suivre pour les fans de l’univers : avec sept shows actuellement en développement, notamment Lower Deck, la première série animée sur cet univers, ou encore une série sur la Section 31, le réseau sera très bientôt un incontournable.