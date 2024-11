Star Trek : le court métrage Unification réunit une dernière fois Spock et le Capt. Kirk pour un adieu déchirant

Trente ans après Star Trek : Générations, les fans obtiennent enfin l’adieu émouvant tant désiré entre le capitaine Kirk et Spock. Produit par Roddenberry Archive et OTOY avec la participation de William Shatner en personne, réalisé par Carlos Baena, le court métrage 765874, – Unification met en scène William Shatner en Capitaine Kirk et une recréation CGI de Leonard Nimoy pour le rôle de Spock. Le film revisite magnifiquement la scène durant laquelle Kirk quitte le Nexus pour retrouver Spock lors des tous derniers instants du génial vulcain, une scène qui capture l’essence même d’une vie d’amitié à explorer les mondes lointains.

C’est en fait l’acteur Lawrence Selleck qui tient ici le rôle de Spock, des effets visuels supplémentaires permettant de rajouter le visage de Nimoy en post production. Gary Lockwood reprend le rôle de Gary Mitchell, ce dernier utilisant ses pouvoirs pour permettre à Kirk de revoir une dernière fois son ami Spock. Les easter-eggs sont légion, avec notamment les apparitions de Robin Curtis dans le rôle du Lt. Saavik et de Sam Witwer en jeune Kirk, ce qui fait aussi référence à des chronologies parallèles comme la mort de Spock dans l’univers Kelvin. Unification est un hommage sincèrement magnifique malgré l’usage abondant de CGI, et offre à des millions de fans un adieu émouvant et nostalgique à l’une des amitiés les plus légendaires de la science-fiction.