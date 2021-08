Star Trek : une avalanche de séries à venir

Si Star Wars connait toujours un succès planétaire sans précédent (succès qui fait les affaires de Disney), une autre licence de space-opera s’avère presqu’aussi populaire, surtout outre-Atlantique : Star Trek. La Paramount suit d’ailleurs les pas de Disney et multiplie les séries liées à l’univers Star Trek… au point qu’il est bien difficile de s’y retrouver. Pour ne rien arranger, le producteur de Star Trek, Alex Kurtzman, vient de confirmer dans une interview au New York Times qu’une toute nouvelle série Star Trek était en préparation, avec un scénario et des personnages centrés sur l’Académie Starfleet et un public « plus jeune ».

Star Trek: Strange New Worlds

Star Trek Picard

Faisons donc le point : on sait déjà que la saison 2 de Star Trek : Picard est en production (sortie 2022), tout comme le spin off de Discovery, Star Trek Strange New Worlds, et que Michelle Yeoh sera la vedette de Section 31, une série portant sur une branche secrète de Starfleet. Comme si cela ne suffisait pas, Star Trek Lower Decks et Star Trek Prodigy, deux séries d’animation, seront diffusées sur Nickelodeon. Hormis les séries animées, tous ces contenus arriveront day one sur le service de streaming Paramount+. Aucune de ces séries à venir n’a encore de date de diffusion fixe.

Star Trek : Prodigy

On frôle donc l’overdose Star Trek chez Paramount+, et ce n’est sans doute pas près de s’arrêter. Interrogé par le New-York Times sur les prochains projets Star Trek, Alex Kurtzman a répondu sobrement : « Je pense que nous ne faisons que commencer ».