Star Trek: Prodigy : premier teaser pour la série animée Paramount+

Après la présentation d’un équipage très bigarré, place donc au premier teaser : la série animée Star Trek Prodigy se dévoile en fin un peu plus via un teaser assez rassurant. La direction artistique fait immanquablement penser à la série animée Star Wars: Clone Wars, ce qui est plutôt bon signe. L’action de Star Trek: Prodigy prend place en 2383, soit juste après les évènements de Star Trek: Voyager. L’actrice Kate Mulgrew reprend d’ailleurs la voix de son avatar animé Kathryn Janeway, qui est toujours capitaine de l’USS Voyager.

« We’ve only just begun. »

