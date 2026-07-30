Ferrari Luce : malgré les critiques, la première VE du constructeur italien dépasse son objectif de vente

La Ferrari Luce semble avoir fait taire les critiques. Présentée en mai 2026, la première voiture entièrement électrique de Maranello aurait atteint en seulement deux mois son objectif commercial pour l’ensemble de l’année.

Un lancement controversé, mais près de 500 commandes

Ferrari visait un peu moins de 500 exemplaires en 2026 pour ce modèle vendu à partir de 550 000 euros. Ce volume aurait déjà été réservé, avec une demande particulièrement forte en Chine, qui pourrait recevoir environ 20 % de la production.

Ce démarrage contraste avec les réactions provoquées par la présentation du super-car. Le dessin anguleux de la Luce, éloigné des silhouettes traditionnelles de la marque, avait suscité de nombreuses comparaisons peu flatteuses. L’action Ferrari avait même reculé de 8 % au lendemain de l’événement.

Jony Ive et LoveFrom signent un design radical

La Luce est issue du partenariat entre Ferrari et Jony Ive, ancien responsable du design d’Apple. Son studio LoveFrom, cofondé avec Marc Newson, a largement participé à la conception de cette berline électrique à quatre portes et cinq places. Cette collaboration était connue depuis 2021, lorsque l’ex-designer de l’iPhone avait conclu un accord avec Exor, la maison mère de Ferrari.

Le prestige Ferrari reste décisif

La Luce bénéficie aussi d’une clientèle fidèle et peu sensible au prix. Beaucoup d’acheteurs possèdent déjà plusieurs modèles de la marque et peuvent envisager cette Ferrari plus polyvalente comme un complément, plutôt que comme un remplacement des sportives thermiques.

Les premières livraisons sont attendues au quatrième trimestre 2026. Ce succès initial ne garantit évidemment pas une demande durable, mais montre que Ferrari peut imposer un véhicule électrique atypique grâce à la seule puissance de sa marque.