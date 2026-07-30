TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Samsung enregistre une perte historique de sa division mobile malgré le succès des S26
Smartphones

Samsung enregistre une perte historique de sa division mobile malgré le succès des S26

3 min.
30 Juil. 2026 • 10:45
0

La flambée du prix de la mémoire rattrape Samsung. Au deuxième trimestre 2026, les activités Mobile eXperience et réseaux du géant sud-coréen ont enregistré une perte opérationnelle de 700 milliards de wons (407 millions d’euros), une première pour cette branche généralement très rentable.

Les composants effacent la progression des ventes

Le chiffre d’affaires a pourtant augmenté sur un an, soutenu par les Galaxy S26 et la gamme Galaxy A. Le CA trimestriel sur la période est de 171 500 milliards de wons, soit près de 104,3 milliards d’euros, et le résultat d’exploitation culmine à 89 500 milliards de wons, soit environ 54,4 milliards d’euros. Dans ses résultats trimestriels, Samsung explique que les bénéfices ont été pénalisés par « l’augmentation des coûts des composants dans l’ensemble de l’industrie ».

Samsung Galaxy S26 Arriere Capteurs Photo

La pénurie de RAM, alimentée par les besoins des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle, a renchéri la DRAM et la mémoire NAND. Samsung avait déjà alerté sur une hausse du prix des smartphones, tandis que le tarif des Galaxy S26 avait suscité d’importants arbitrages.

Un paradoxe pour le géant de la mémoire

La situation est singulière : Samsung profite simultanément de cette inflation du prix de la RAM grâce à sa division de semi-conducteurs, qui a signé des résultats records sur le trimestre. Les gains réalisés dans les puces compensent donc les difficultés de la branche mobile qui doit acheter cette RAM pour la fabrication des Galaxy.

Samsung mise sur les modèles premium

Pour restaurer ses marges, le constructeur privilégie les appareils à forte valeur ajoutée, et compte sur le succès du Galaxy S26 Ultra ainsi que sur les nouveaux Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8. Les modèles premium absorbent mieux l’augmentation des composants que les smartphones abordables, dont la rentabilité devient fragile.

Cette première perte traduit donc moins un problème de demande qu’un bouleversement de l’économie du marché mobile. Samsung devra désormais arbitrer entre les hausses tarifaires de certains composants, la réduction des coûts et la préservation de ses volumes. Une équation difficile à résoudre…

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Samsung Logo Mobiles / Tablettes

RAMpocalypse : Samsung redoute les premières pertes annuelles de sa division mobile

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Roborock S7 noir et blanc

Les États-Unis bloquent (aussi) l’importation d’aspirateurs robots fabriqués à l’étranger

30 Juil. 2026 • 13:25
0 Matériel

L’administration américaine étend son dispositif de sécurité nationale aux robots domestiques. La Federal Communications...

Microsoft Copilot Logo

Microsoft prépare une super application Copilot pour réunir tous ses outils d’IA

30 Juil. 2026 • 12:05
0 Logiciels

Microsoft prépare une super application Copilot réunissant ses outils d’intelligence artificielle pour le grand public, les...

OpenAI Logo

La cyberattaque IA d’OpenAI a visé plusieurs groupes, en plus de Hugging Face

30 Juil. 2026 • 9:22
0 Internet

La cyberattaque impliquant un agent d’intelligence artificielle d’OpenAI contre la plateforme Hugging Face s’est...

Katalyst-Solar array

Une panne du satellite LINK menace le sauvetage du télescope spatial Swift

29 Juil. 2026 • 20:36
0 Science

La mission destinée à empêcher le Neil Gehrels Swift Observatory de perdre davantage d’altitude rencontre un obstacle majeur :...

Fuite Galaxy S26 FE

Samsung Galaxy S26 FE : les prix français fuitent et c’est en hausse

29 Juil. 2026 • 20:30
0 Mobiles / Tablettes

Samsung présentera prochainement son Galaxy S26 FE et il se trouve que les prix pour la France ont déjà fuité. Ils sont...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article OpenAI réagit encore à la plainte d’Apple pour vol de secrets commerciaux

OpenAI réagit encore à la plainte d’Apple pour vol de secrets commerciaux

30 Jul. 2026 • 14:10

image de l'article AAPL : Goldman Sachs relève son objectif de cours à 370 dollars juste avant les résultats

AAPL : Goldman Sachs relève son objectif de cours à 370 dollars juste avant les résultats

30 Jul. 2026 • 13:25

image de l'article Brevet : une reconnaissance des gestes plus fiables pour le Vision Pro et les Apple Glasses

Brevet : une reconnaissance des gestes plus fiables pour le Vision Pro et les Apple Glasses

30 Jul. 2026 • 11:55

image de l'article Adobe Premiere débarque sur Apple Vision Pro et permet le montage de vidéos spatiales

Adobe Premiere débarque sur Apple Vision Pro et permet le montage de vidéos spatiales

30 Jul. 2026 • 10:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site