Samsung enregistre une perte historique de sa division mobile malgré le succès des S26

La flambée du prix de la mémoire rattrape Samsung. Au deuxième trimestre 2026, les activités Mobile eXperience et réseaux du géant sud-coréen ont enregistré une perte opérationnelle de 700 milliards de wons (407 millions d’euros), une première pour cette branche généralement très rentable.

Les composants effacent la progression des ventes

Le chiffre d’affaires a pourtant augmenté sur un an, soutenu par les Galaxy S26 et la gamme Galaxy A. Le CA trimestriel sur la période est de 171 500 milliards de wons, soit près de 104,3 milliards d’euros, et le résultat d’exploitation culmine à 89 500 milliards de wons, soit environ 54,4 milliards d’euros. Dans ses résultats trimestriels, Samsung explique que les bénéfices ont été pénalisés par « l’augmentation des coûts des composants dans l’ensemble de l’industrie ».

La pénurie de RAM, alimentée par les besoins des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle, a renchéri la DRAM et la mémoire NAND. Samsung avait déjà alerté sur une hausse du prix des smartphones, tandis que le tarif des Galaxy S26 avait suscité d’importants arbitrages.

Un paradoxe pour le géant de la mémoire

La situation est singulière : Samsung profite simultanément de cette inflation du prix de la RAM grâce à sa division de semi-conducteurs, qui a signé des résultats records sur le trimestre. Les gains réalisés dans les puces compensent donc les difficultés de la branche mobile qui doit acheter cette RAM pour la fabrication des Galaxy.

Samsung mise sur les modèles premium

Pour restaurer ses marges, le constructeur privilégie les appareils à forte valeur ajoutée, et compte sur le succès du Galaxy S26 Ultra ainsi que sur les nouveaux Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8. Les modèles premium absorbent mieux l’augmentation des composants que les smartphones abordables, dont la rentabilité devient fragile.

Cette première perte traduit donc moins un problème de demande qu’un bouleversement de l’économie du marché mobile. Samsung devra désormais arbitrer entre les hausses tarifaires de certains composants, la réduction des coûts et la préservation de ses volumes. Une équation difficile à résoudre…