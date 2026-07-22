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Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 : Samsung dévoile ses nouveaux smartphones pliables

5 min.
22 Juil. 2026 • 16:28
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À l’occasion de sa conférence Unpacked, Samsung officialise aujourd’hui ses trois nouveaux smartphones pliables : la gamme se compose du Galaxy Z Fold 8, du Galaxy Z Fold 8 Ultra et du Galaxy Z Flip 8, chacun ciblant un segment de prix différent.

Galaxy Z Fold 8 Ultra vs Fold 8 vs Flip 8 Officiel

Les trois modèles partagent un socle commun qui simplifie la comparaison : un rafraîchissement d’écran à 120 Hz, des batteries silicium-carbone, Android 17 avec la surcouche One UI 9, une commercialisation dès août et un engagement de sept ans de mises à jour logicielles (pour Android et les correctifs de sécurité). Cette base identique permet de concentrer l’attention sur les différences de design et de performances propres à chaque smartphone.

Un Galaxy Z Fold 8 façon passeport

Le Galaxy Z Fold 8 abandonne le format allongé et étroit des générations précédentes pour adopter une nouvelle silhouette proche d’un passeport. Une fois ouvert, il affiche un écran interne de 7,6 pouces au ratio 4:3, complété par un écran externe de 5,5 pouces au ratio 10:16, avec l’écran interne capable d’atteindre 3 000 nits de luminosité.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Plie Deplie Officiel

Le smartphone pèse 201 grammes et mesure 4,5 mm d’épaisseur une fois déplié, contre 9,7 mm une fois fermé. Il embarque le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 dans sa version « for Galaxy », associé à 12 ou 16 Go de RAM selon la configuration de stockage choisie, allant de 256 Go à 1 To. Côté photo, il propose deux capteurs de 50 mégapixels (principal et ultra grand-angle), ainsi que deux capteurs selfie de 10 mégapixels, le tout avec une batterie de 4 800 mAh.

On notera que ce format passeport devrait devenir de plus en plus populaire. En effet, l’iPhone Ultra, à savoir le premier iPhone pliable d’Apple qui fera ses débuts en septembre, doit lui aussi adopter ce format.

Le Galaxy Z Fold 8 débute au prix de 1 999 euros, mais il y a déjà une réduction au lancement avec un prix de 1 799 euros chez Amazon.

Galaxy Z Fold 8 Ultra, le nouveau très haut de gamme

Contrairement à son cousin, le Galaxy Z Fold 8 Ultra conserve le format allongé et étroit historique de la gamme, mais pousse plus loin l’ingénierie pour devenir le pliable le plus abouti de Samsung. Son écran interne de 8 pouces et son écran externe de 6,5 pouces atteignent tous deux 3 000 nits de luminosité, tandis que la structure adopte un nouveau support d’écran en Flex Titanium qui remplace le plastique pour améliorer la durabilité et réduire la visibilité du pli central.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Plie Deplie Officiel

Ses dimensions traduisent cette ambition : 4,1 mm une fois déplié, une avancée de conception rendue possible par le verre Gorilla Glass Ceramic 3 qui protège l’écran externe. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 équipe également ce modèle, avec 12 ou 16 Go de RAM et un choix de stockage identique au Galaxy Z Fold 8. La partie photo se distingue nettement avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. La batterie de 5 000 mAh profite d’une charge filaire à 45 watts en double flux et d’une charge sans fil à 20 watts.

Le Galax Z Fold 8 Ultra débute à 2 199 euros, mais il est en réduction à 1 999 euros chez Amazon.

Galaxy Z Flip 8 : pas de changements notables

Le Galaxy Z Flip 8 poursuit une évolution plus mesurée par rapport à ses prédécesseurs, avec une épaisseur ramenée à 6,1 mm contre 6,5 mm auparavant, soit 13,1 mm au total une fois plié. L’appareil pèse 180 grammes et intègre un double capteur photo arrière de 50 et 12 mégapixels, épaulé par 12 Go de RAM et un choix entre 256 et 512 Go de stockage.

Samsung Galaxy Z Flip 8 Plie Deplie Officiel

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 équipe également ce modèle dans certaines régions, tandis que la fonctionnalité Labs élargit le nombre d’applications compatibles avec l’écran de couverture jusqu’à 50 application, un progrès notable pour l’usage de l’écran externe sans ouvrir l’appareil.

Le Galaxy Z Flip 8 reste le plus accessible de la gamme à 1 299 euros. Mais on le trouve à 1 099 euros chez Amazon.

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