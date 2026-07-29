OpenAI et iyO négocient un accord dans le procès visant Jony Ive et la marque io

Le conflit judiciaire opposant iyO à OpenAI et à l’entreprise fondée par Jony Ive pourrait bientôt prendre fin. Les parties ont annoncé avoir trouvé un accord de principe et obtenu une suspension de sept jours afin d’en finaliser les modalités.

La procédure suspendue jusqu’au 6 août

La juge fédérale Trina L. Thompson a accepté de mettre temporairement le dossier en pause. OpenAI et iyO devront, au plus tard le 6 août 2026, déposer une demande d’abandon de la procédure ou présenter un rapport commun si les négociations échouent.

« Les parties sont parvenues à un accord de principe et travaillent à formaliser ses conditions dans un document définitif », indique la déclaration conjointe. L’audience prévue le 28 juillet a été annulée. En l’absence de règlement, elle sera reportée au 8 septembre, avec l’examen de la demande d’OpenAI visant à modifier ou lever l’injonction existante.

Un litige autour de la marque io et de secrets commerciaux

L’affaire a débuté peu après le rachat d’io par OpenAI pour 6,5 milliards de dollars. La start-up iyO estimait que la proximité entre son nom et celui de l’entreprise de Jony Ive risquait de créer une confusion sur le marché des appareils d’intelligence artificielle.

La justice avait ensuite interdit provisoirement l’utilisation commerciale de la marque io. iyO avait parallèlement élargi sa plainte en accusant les défendeurs d’avoir obtenu des informations techniques confidentielles par l’intermédiaire d’un ancien dirigeant.

Les conditions financières ou commerciales du futur accord restent inconnues. Un règlement pourrait toutefois libérer OpenAI d’un obstacle majeur avant le lancement de ses premiers produits conçus avec Jony Ive, tout en clarifiant définitivement le nom sous lequel cette nouvelle gamme d’appareils sera commercialisée.