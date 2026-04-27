OpenAI et Jony Ive stoppés sur la marque io : la justice américaine donne l’avantage à iyO

Le projet lancé par OpenAI avec Jony Ive au design vient de subir un sérieux revers judiciaire. Un tribunal fédéral de Californie a en effet accordé à iyO une injonction préliminaire qui empêche OpenAI d’utiliser la marque « io » pendant que le contentieux se poursuit. La décision ne règle pas encore définitivement le litige, mais elle fragilise clairement la stratégie de marque entourant ce futur produit.

Le tribunal estime qu’iyO a de solides chances sur le fond

La juge Trina Thompson n’a pas été convaincue par l’argument d’OpenAI selon lequel le groupe n’aurait plus l’intention d’utiliser « io ». Selon sa lecture du dossier, le risque d’un retour ultérieur de cette marque reste suffisamment crédible pour justifier une protection immédiate. Elle a ainsi considéré qu’iyO était « susceptible de réussir au fond » sur sa demande liée au droit des marques et a retenu l’idée d’un possible « préjudice irréparable », notamment sur la capacité de l’entreprise à attirer de nouveaux investisseurs, à préserver son financement et à protéger la valeur de sa marque.

Une affaire qui dépasse le simple nom commercial

Le conflit ne porte pas seulement sur la proximité visuelle entre « iyO » et « io ». Le dossier s’est alourdi au fil des mois avec des échanges antérieurs entre les parties, des démonstrations de produits et, plus récemment, des accusations élargies autour de secrets commerciaux. Le site Wired avait déjà révélé plus tôt cette année qu’OpenAI avait officiellement abandonné l’usage du nom « io » pour son hardware d’IA, mais cette renonciation n’a manifestement pas suffi à éteindre le risque juridique aux yeux du tribunal.

Un coup d’arrêt pour l’image, pas pour le projet matériel

À court terme, cette injonction prive surtout OpenAI d’un élément central de communication. L’entreprise peut encore poursuivre le développement de ses appareils, mais sans le nom de société qu’elle avait commencé à mettre en avant après son rapprochement avec Jony Ive. Cette décision de justice ne devrait toutefois pas nuire au destin commercial du gadget d’IA en préparation chez OpenAI, gadget qui devra sans doute son succès (ou son échec) plus à ses spécifications techniques et fonctionnelles qu’à un nom de société.