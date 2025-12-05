Le bras de fer juridique entre OpenAI et la start-up iyO prend une nouvelle tournure : la cour d’appel du neuvième circuit des États-Unis vient de confirmer l’interdiction provisoire faite à OpenAI d’exploiter la marque « io »?. C’est un lourd revers pour Sam Altman et Jony Ive, tous deux investis dans le lancement prochain d’un gadget-IA via la startup io rachetée par OpenAI (startup fondée et dirigée par Ive).

Un conflit né autour d’un nom stratégique

Le litige remonte à l’annonce du rachat de la société io par OpenAI. Dans la foulée, la société iyO a déposé plainte pour atteinte à sa marque, estimant que la similitude entre « io » et « iyO » est de nature à créer une confusion auprès des consommateurs. L’affaire a rapidement pris de l’ampleur avec la publication de documents internes révélant les échanges entre les dirigeants des deux camps autour de projets liés à l’intelligence artificielle et aux interfaces vocales.

La justice évoque un risque de « confusion inversée »

Dans sa décision, la cour d’appel a confirmé plusieurs arguments avancés par iyO, dont le risque de confusion phonétique entre les deux noms, mais aussi la notion de « confusion inversée » : un scénario dans lequel une entreprise dominante, comme OpenAI, pourrait écraser la visibilité d’un acteur plus discret, au point de faire croire que ce dernier est le contrefacteur. Le tribunal estime également que le lancement agressif des produits « io » pourrait nuire durablement aux efforts de financement d’iyO.

Une procédure appelée à durer

Cette décision de justice maintient donc le gel de l’exploitation commerciale du nom « io ». Une audience clé est désormais attendue lors de l’examen de l’injonction préliminaire prévu pour 2026. D’ici là, les restrictions pourraient être ajustées, mais le fond du dossier s’annonce long, avec un calendrier judiciaire qui pourrait s’étirer jusque vers 2027 ou 2028.