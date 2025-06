OpenAI retire de son site toute mention de la startup de Jony Ive… pour des raisons juridiques

OpenAI a retiré il y a quelques heures une vidéo promotionnelle mettant en avant le partenariat entre son CEO Sam Altman et le célèbre designer d’Apple Jony Ive — ainsi que toute mention de l’accord à 6,5 milliards de dollars impliquant la startup « io » — en raison d’une décision de justice. Bien que la vidéo ait été supprimée du site d’OpenAI et de YouTube, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg a précisé que l’accord entre les deux entités restait intact, et qu’il en était de même pour le gadget d’IA sur lequel planchent les deux sociétés. OpenAI a par la suite confirmé ce différend n’affectait en rien l’accord en cours avec la startup io. Ces retraits ont en fait pour origine une ordonnance restrictive émise par un juge à la suite d’une plainte pour violation de marque concernant l’utilisation du nom « io ».

thrilled to be partnering with jony, imo the greatest designer in the world.

excited to try to create a new generation of AI-powered computers. pic.twitter.com/IPZBNrz1jQ

— Sam Altman (@sama) May 21, 2025