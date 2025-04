OpenAI travaille toujours sur un appareil d’IA conçu en collaboration avec Jonathan Ive

C’était notre poisson d’avril 2025, et finalement nous n’étions pas tombé si loin que ça de la vérité : si l’on en croit en effet des sources proches du dossier, OpenAI chercherait à racheter io Products, une startup créée conjointement par Sam Altman et Jonathan Ive, l’ancien designer en chef d’Apple, pour la conception d’un appareil d’un nouveau type entièrement dédié aux fonctions d’IA. Ce n’est pas la première fois que la rumeur évoque une collaboration Altman/Ive autour d’un projet de gadget d’IA sophistiqué, mais la perspective d’un rachat io Products renforce évidemment la crédibilité de cette hypothèse.

Notre farce du 1er avril imaginait l’appareil d’IA conçu en partenariat entre OpenAI et iO Products

Le site The Information croit aussi savoir que io Products travaille sur plusieurs produits, dont un mobile sans écran ainsi que des appareils domotiques. io Products dispose d’une véritable dream team du design : les designers Ive, Tang Tan et Evans Hankey ont tous planché sur le design du premier iPhone. Dans le cas où le rachat ne se ferait pas, OpenAI envisagerait à minima une collaboration beaucoup plus rapprochée avec io Products. S’il ne fait donc plus plus guère de doutes qu’OpenAI planche sur un produit d’IA innovant et autonome, on ne sait toujours pas la forme que pourrait prendre cet appareil : s’agira t-il d’un clone plus performant du R1 de Rabbit ou du Ai Pin de Humane ?