OpenAI vise la production de ses puces IA pour 2026

OpenAI travaille actuellement sur la conception de sa première puce dédiée à l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle. Selon Reuters, la société en est à l’étape précédant la fabrication. La production de cette puce, basée sur une technologie de 3 nm, sera confiée au groupe taïwanais TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).

Une architecture performante pour réduire la dépendance à Nvidia

La nouvelle puce intégrerait une architecture de type systolique, similaire à celle utilisée dans les accélérateurs IA de Nvidia, ainsi qu’une mémoire à haute bande passante. Cette configuration est réputée pour son efficacité dans les calculs intensifs nécessaires à l’entraînement des modèles d’IA. OpenAI espère ainsi réduire sa dépendance vis-à-vis des cartes graphiques (GPU) de Nvidia, tout en optimisant ses coûts et ses performances.

La production en masse est prévue pour 2026, un objectif ambitieux qui marquerait une étape clé pour l’entreprise. Pour y parvenir, OpenAI a renforcé son équipe matérielle, recrutant notamment Richard Ho, ancien responsable de l’ingénierie chez Lightmatter et ex-directeur des TPU (Tensor Processing Units) chez Google. Actuellement, une quarantaine de personnes travaillent sur ce projet, en collaboration avec Broadcom, qui a déjà contribué au développement des puces TPU de Google.

Un déploiement progressif et des ambitions à long terme

Initialement, la puce sera déployée de manière modeste au sein de l’infrastructure d’OpenAI, jouant un rôle limité dans l’entraînement et l’exécution des modèles d’IA. Cependant, ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large, incluant le lancement de Stargate, un projet de 500 milliards de dollars soutenu par SoftBank, Oracle et MGX. Ce projet inclut notamment beaucoup de moyens pour les data centers.

Cette initiative reflète les ambitions d’OpenAI de maîtriser toute la chaîne de valeur de l’IA, du matériel aux logiciels. Sam Altman, le patron d’OpenAI, cherche également des investissements pour créer une entreprise spécialisée dans les puces IA, sous le nom de code Tigris.