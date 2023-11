Sam Altman, ex-CEO d’OpenAI, rejoint Microsoft pour former une équipe sur l’IA avancée

Les choses n’ont pas trainé : en 48 heures à peine, Sam Altman a été brutalement débarqué de son poste de CEO d’OpenAI, des rumeurs ont essaimé sur une possible réintégration du dirigeant sous la pression de Microsoft, Emmett Shear (ex CEO de Twitch) a finalement été nommé à la tête d’OpenAI pour remplacer le CEO par intérim Mira Murati (vous suivez ?),… et l’on vient juste d’apprendre que Sam Altman rejoint la firme de Redmond pour former une équipe sur l’IA avancée !

Satya Nadella, le CEO de Microsoft, a annoncé en personne que Sam Altman mais aussi Greg Brockman, l’autre fondateur d’OpenAI, rejoindraient illico cette nouvelle équipe de recherche avancée sur l’IA : « Nous sommes extrêmement heureux d’annoncer que Sam Altman et Greg Brockman, ainsi que leurs collègues, rejoindront Microsoft pour diriger une nouvelle équipe de recherche avancée sur l’IA », déclare Nadella dans un communiqué au ton enthousiaste. « Nous sommes impatients d’agir rapidement pour leur fournir les ressources nécessaires à leur réussite. » The Information rapporte en outre que plusieurs dizaines d’employés d’OpenAI ont à leur tour pris la décision de démissionner après qu’Ilya Sutskever (le président du conseil ‘administration d’OpenAI) leur ait annoncé que Sam Altman ne redeviendrait pas le CEO de la société.

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…

