OpenAI : Sam Altman ne reviendra pas, l’ex-patron de Twitch lui succède

Nouveau chamboulement chez OpenAI, la société derrière ChatGPT, qui ne fait finalement pas appel à Sam Altman pour qu’il redevienne le dirigeant. C’est Emmett Shear, l’ex-patron de Twitch, qui va lui succéder.

Pour rappel, le conseil d’administration d’OpenAI a licencié Sam Altman vendredi dernier. Ce fut une surprise pour tout le monde, dont le principal concerné sachant qu’il avait fait plusieurs annonces quelques jours plus tôt en rapport avec le futur de ChatGPT. Le conseil d’administration avait alors annoncé que Mira Murati succédait à Sam Altman et devenait la nouvelle dirigeante par intérim.

Mais ce poste fut de très courte durée, puisque le conseil d’administration a décidé de nommer Emmett Shear, l’ancien responsable de Twitch, à la tête d’OpenAI. Il se murmure que Microsoft, qui est le plus gros investisseur d’OpenAI avec plusieurs milliards de dollars investis, n’apprécie pas du tout ces changements de dirigeants, surtout qu’il y en a eu trois au total en l’espace de quelques jours à peine.

Pour sa part, The Information rapporte que plusieurs dizaines d’employés d’OpenAI ont pris la décision de démissionner. Ils ont fait ce choix juste après qu’Ilya Sutskever (président du conseil ‘administration) leur a annoncé que Sam Altman ne redeviendrait pas le patron de la société.

OpenAI, qui aurait été en pourparlers pas plus tard que le mois dernier pour vendre des actions de salariés à des investisseurs à une valeur de 86 milliards de dollars, a émergé comme un nom familier cette année après avoir lancé son chatbot ChatGPT à la fin de l’année 2022. ChatGPT permet aux utilisateurs de faire des requêtes et d’obtenir des réponses intelligentes qui peuvent mener à des conversations plus approfondies.