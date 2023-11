ChatGPT s’améliore : GPT-4 Turbo, chatbot personnalisé et plus

OpenAI a organisé aujourd’hui une conférence pour annoncer diverses nouveautés concernant ChatGPT. On retrouve GPT-4 Turbo, GPT Builder, GPT Store et plus encore. Le groupe a également annoncé avoir atteint le cap des 100 millions d’utilisateurs hebdomadaires.

GPT-4 Turbo pour toujours plus d’efficacité

Selon les dires d’OpenAI, GPT-4 Turbo est plus performant que GPT-4 (disponible depuis mars) et connaît les événements mondiaux jusqu’en avril 2023 (au lieu de janvier 2022 jusqu’à présent). Il dispose d’une fenêtre contextuelle de 128 ko, ce qui lui permet d’insérer l’équivalent de plus de 300 pages de texte dans une seule fenêtre. OpenAI annonce avoir également optimisé ses performances, ce qui permet de proposer GPT-4 Turbo à un prix trois fois moins élevé pour les tokens (jetons) d’entrée (1 centime en dollar = 1 000 jetons) et deux fois moins élevé pour les tokens de sortie que GPT-4 (3 centimes en dollar = 1 000 tokens)

Tester GPT-4 Turbo est possible dès maintenant pour les développeurs. Il leur suffit d’ajouter « gpt-4-1106-preview » dans l’API. La version stable pour tous les abonnés sera disponible d’ici les prochaines semaines.

OpenAI annonce par ailleurs GPTs, à savoir la possibilité pour chaque personne d’avoir sa propre version de ChatGPT avec GPT Builder. Ce service s’oriente davantage vers les entreprises qui veulent créer un chatbot avec une certaine personnalité. Cela permet ainsi au chatbot de réagir différemment selon la formation d’origine.

Autre annonce : un GPT Store disponible ce mois-ci. La boutique permettra aux utilisateurs de partager et de vendre leurs bots GPT personnalisés. OpenAI s’engage à verser aux personnes qui créent les GPT les plus utiles et les plus utilisés une partie des revenus de l’entreprise.