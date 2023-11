ChatGPT compte désormais 100 millions d’utilisateurs hebdomadaires

ChatGPT est disponible pour le public depuis un an maintenant et le succès est au rendez-vous avec 100 millions d’utilisateurs hebdomadaires. OpenAI, qui s’occupe du chatbot, a révélé l’information lors de sa conférence aujourd’hui autour de l’intelligence artificielle.

Après son lancement il y a un an, ChatGPT a été largement considéré comme le service Internet grand public à la croissance la plus rapide de tous les temps, avec environ 100 millions d’utilisateurs mensuels en seulement deux mois. Facebook, par exemple, a mis environ quatre ans et demi pour atteindre les 100 millions d’utilisateurs après son lancement en 2004, Twitter a mis plus de cinq ans et Instagram un peu plus de deux ans. De son côté, Microsoft a déclaré que son moteur de recherche Bing, qui a ajouté des fonctions d’IA générative alimentées par GPT-4 d’OpenAI au début de cette année, a franchi la barre des 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en mars, plus de dix ans après son lancement en 2009.

Le record de ChatGPT a été dépassé par Threads de Meta, qui a atteint 100 millions d’utilisateurs en moins d’une semaine après son lancement en juillet, mais l’utilisation de Threads semble avoir chuté au cours des mois qui ont suivi, avec un peu moins de 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels en octobre.

Dans tous les cas, ChatGPT frappe très fort et ce n’est que le début, au vu des améliorations régulières du chatbot.