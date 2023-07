Threads dépasse les 100 millions d’utilisateurs en 4 jours (et sans l’Europe) !

Suite à son démarrage fulgurant, Threads est en train de battre tous les recors de vitesse d’adoption. Le nouveau réseau social de Meta vient en effet de passer la barre des 100 millions d’utilisateurs, en 4 jours à peine ! Le succès de Threads s’apparente à un phénomène : ChatGPT, pourtant considéré jusqu’ici comme le champion de la popularité rapide, avait tout de même mis deux mois pour franchir les 100 millions d’utilisateurs, et il avait fallu 9 mois à TikTok pour en faire de même. Quant à Instagram, ce n’est qu’au bout de 2 ans et demi que les 100 millions avaient été atteints.

Le phénomène Threads est d’autant plus impressionnant que le réseau social n’est pas disponible en Europe à cause des règles du RGPD sur la confidentialité des données personnelles en ligne. Les déboires et le caractère clivant d’Elon Musk suffisent-ils à expliquer un tel engouement ? Peut-être, mais Zuckerberg doit aussi désormais se demander pourquoi des dizaines de milliards de dollars ont été investis dans son métavers Horizon Worlds alors qu’un « simple » Twitter-bis suffisait à toucher le graal…