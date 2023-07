Threads, le nouveau concurrent de Twitter, dépasse déjà les 10 millions d’utilisateurs

Threads, le nouveau réseau social de Meta qui vient concurrencer Twitter, connaît déjà un joli succès avec 10 millions d’utilisateurs inscrits 10 heures après le lancement selon les dires de Mark Zuckerberg. C’est deux fois plus qu’il y a quelques heures.

Meta a intelligemment présenté l’application comme un produit d’Instagram, la dissociant ainsi des connotations négatives de Facebook. Et l’intégration d’Instagram facilite grandement l’accès au service, contrairement à une application comme Mastodon, dont l’expérience d’intégration est beaucoup plus confuse.

Et contrairement à Mastodon, Instagram a également encouragé de nombreuses célébrités et marques à créer un profil Threads. Des célébrités comme Shakira et des entreprises comme Netflix ont déjà des comptes disponibles sur Threads, et ce dès le premier jour.

Pour le moment, Threads est disponible dans plus de 100 pays, mais pas ceux de l’Union européenne. Meta a choisi d’attendre, le temps de clarifier les conséquences du nouveau règlement Digital Markets Act (DMA), entré en vigueur début mai. Il n’y a aucune information sur une potentielle date de sortie sur le Vieux Continent. Mais pour les plus impatients, il est possible de télécharger l’application sur l’App Store ou le Google Play Store en passant par un autre pays. Une fois l’application téléchargée, il est possible de l’utiliser sans VPN.

Threads va-t-il dépasser Twitter et devenir la nouvelle application de référence ? Il est trop tôt pour répondre. Mais il est certain que le départ est plus que positif pour Meta.