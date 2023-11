Sam Altman est viré d’OpenAI (ChatGPT), qui n’a plus confiance en son patron

OpenAI, la société derrière ChatGPT, annonce avoir licencié son patron Sam Altman. Il quitte également le conseil d’administration qui dit ne plus avoir en confiance en lui.

Sam Altman est démis de ses fonctions

Dans un communiqué, OpenAI indique que la décision de licencier Sam Altman « fait suite à un processus d’examen délibéré par le conseil d’administration, qui a conclu qu’il n’était pas toujours franc dans ses communications avec le conseil d’administration, ce qui a entravé la capacité de ce dernier à exercer ses responsabilités ». Et d’ajouter : « le conseil d’administration n’a plus confiance en sa capacité à continuer à diriger OpenAI ».

Cette annonce est soudaine, sachant qu’OpenAI a récemment organisé sa conférence DevDay où il y a eu plusieurs annonces pour le futur ChatGPT. Il y a notamment eu GPT-4 Turbo pour toujours plus d’efficacité dans les réponses, la possibilité de créer son propre GPT, une boutique pour télécharger des GPT tiers, et plus encore. C’est Sam Altman qui a assuré la présentation. C’est aussi lui qui a récemment annoncé suspendre les nouveaux abonnements à ChatGPT Plus, qui est victime de son succès.

Le successeur de Sam Altman à la tête d’OpeinAI est Mira Murati. C’est la directrice de la technologie au sein de la société. Elle occupe le poste de patronne par intérim, et ce dès maintenant. Selon les dires d’OpenAI, « elle apporte un ensemble de compétences uniques, une compréhension des valeurs, des opérations et des activités de l’entreprise, et dirige déjà les fonctions de recherche, de produit et de sécurité de l’entreprise ».

En complément, Greg Brockman va quitter son poste de président du conseil d’administration, mais restera au sein de l’entreprise, sous la responsabilité de la directrice générale.