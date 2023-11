ChatGPT Plus : les inscriptions sont suspendues jusqu’à nouvel ordre

Il n’est actuellement plus possible de prendre ChatGPT Plus, à savoir l’abonnement payant pour utiliser le chatbot d’OpenAI. La raison ? La plateforme est victime de son succès.

Sam Altman, le patron d’OpenAI, a annoncé la nouvelle au travers d’un message sur X (ex-Twitter). « Nous faisons une pause dans les inscriptions à ChatGPT Plus pour le moment », a-t-il écrit. « L’afflux d’utilisateurs après le DevDay a dépassé notre capacité et nous voulons nous assurer que tout le monde a une bonne expérience ». Il précise qu’il est toujours possible de s’inscrire pour être notifié lorsque les abonnements pour ChatGPT Plus seront de retour.

Il faut dire que le DevDay d’OpenAI a effectivement été l’occasion d’avoir plusieurs annonces. Il y a notamment eu GPT-4 Turbo pour toujours plus d’efficacité dans les réponses, la possibilité de créer son propre GPT, une boutique pour télécharger des GPT tiers, et plus encore. Les nouveautés sont à retrouver sur cet article dédié.

La semaine dernière, ChatGPT a connu une importante panne de quelques heures. Le service était totalement inaccessible. OpenAI a déclaré plus tard que son service faisait l’objet de plusieurs attaques DDoS, c’est-à-dire que des personnes malveillantes submergent les serveurs de requêtes, au point qu’ils n’arrivent plus à tenir. Cela explique pourquoi ChatGPT peut parfois être lent ou temporairement hors service.