ChatGPT est de retour après une importante panne

OpenAI annonce que son intelligence artificielle ChatGPT est de nouveau disponible, après avoir connu une importante panne rendant le chatbot inaccessible.

La panne de ChatGPT a commencé peu avant 15 heures. « Nous enquêtons actuellement sur ce problème », indiquait simplement OpenAI. Une heure après, le groupe a constaté « des taux d’erreur élevés dans l’API et ChatGPT, et nous étudions activement les causes possibles ». Une minute après, l’origine du problème a été trouvée. « Nous avons identifié un problème entraînant des taux d’erreur élevés dans l’API et le ChatGPT, et nous travaillons à y remédier ». Le correctif a été déployé à 16h33. « Un correctif a été mis en place et les services se rétablissent progressivement. Nous surveillons actuellement la situation ».

Selon nos constatations, ChatGPT fonctionne bien. Nous avons le droit à un bandeau orange avec un message en anglais nous indiquant qu’il y a des perturbations. Malgré tout, le chatbot est en mesure de répondre à nos questions sans ralentissement.

ChatGPT et l’API d’OpenAI avaient déjà connu une panne hier, mais c’était irrégulier. Aujourd’hui, le problème a concerné tous les utilisateurs, à tel point qu’OpenAI a parlé d’une « panne majeure ».

Ces problèmes interviennent la même semaine où OpenAI a annoncé des nouveautés pour ChatGPT, dont GPT-4 Turbo pour toujours plus d’efficacité dans les réponses, la possibilité de créer son propre GPT, une boutique pour télécharger des GPT tiers, et plus encore. Les nouveautés sont à retrouver sur cet article dédié.