Microsoft annonce ses premières puces maison pour l’IA et concurrencer Nvidia

Microsoft a profité de sa conférence Ignite pour lever le voile sur Azure Maia 100 et Azure Cobalt 100, deux puces maison pour l’intelligence artificielle et d’autres tâches. C’est un moyen de concurrencer Nvidia, ainsi qu’Intel et AMD.

Microsoft Azure Maia 100 et Colbalt 100

La nouvelle puce Azure Maia et le processeur Azure Cobalt sont tous les deux créés en interne chez Microsoft, en combinaison avec une révision en profondeur de l’ensemble de sa pile de serveurs pour le cloud afin d’optimiser les performances, la puissance et les coûts.

L’Azure Maia 100 se focalise sur les tâches d’intelligence artificielle et l’IA générative, là où l’Azure Cobalt 100 est un processeur ARM pour les charges de travail informatiques générales sur le cloud de Microsoft. Microsoft précise que l’Azur Maia se focalise sur le stack matériel d’Azure, permettant d’atteindre « l’utilisation maximale absolue du matériel ». Quant à Azure Cobalt, il s’agit d’une puce ARM économe en énergie pour les offres cloud natives avec un rapport performance par watt optimisé dans les data centers.

Microsoft indique :

Microsoft met en place l’infrastructure nécessaire pour soutenir l’innovation en matière d’IA, et nous réimaginons chaque aspect de nos data centers pour répondre aux besoins de nos clients. À l’échelle à laquelle nous opérons, il est important pour nous d’optimiser et d’intégrer chaque couche de la pile d’infrastructure pour maximiser les performances, diversifier notre chaîne d’approvisionnement et donner aux clients le choix de l’infrastructure.

Pour intégrer les nouvelles puces dans l’infrastructure existante des data centers, Microsoft a modifié la conception des baies de serveurs (les nouveaux processeurs nécessitent des cartes plus larges) et a mis en place des solutions de refroidissement liquide. L’entreprise déploiera ses nouveaux processeurs axés sur l’IA dans les data centers au début de l’année prochaine, alimentant dans un premier temps Microsoft Copilot et Azure OpenAI Service.