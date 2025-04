OpenAI annonce le lancement de son premier LLM « ouvert » depuis GPT-2 « dans les prochains mois ». Cette confirmation provient d’un formulaire de rétroaction publié sur le site Web de l’entreprise lundi 31 mars. Le formulaire invite les « développeurs, chercheurs et membres de la communauté » à répondre à des questions telles que « Que voudriez-vous voir dans un modèle ouvert d’OpenAI ? » ou bien encore« Quels modèles ouverts avez-vous utilisés par le passé ? ».

Sam Altman, CEO d’OpenAI

OpenAI prévoit d’organiser des événements spécifiques afin de recueillir des retours de développeurs et compte présenter des prototypes de ce nouveau modèle. Le premier événement pour les développeurs se tiendra à San Francisco dans quelques semaines, suivi de sessions en Europe et dans la région Asie-Pacifique.« Nous sommes ravis de collaborer avec les développeurs, chercheurs et la communauté au sens large pour recueillir des retours et rendre ce modèle aussi utile que possible », écrit OpenAI sur son site.

Malgré un virage commercial désormais assumé, OpenAI n’a donc pas totalement mis de côté l’open source, un positionnement « entre deux eaux » confirmé par Sam Altman en personne sur Reddit, il y a quelques jours à peine : « Je pense que nous devons trouver une stratégie de code source ouverte différente. Tout le monde chez OpenAI ne partage pas cet avis, et ce n’est pas non plus notre priorité actuelle. » Visiblement, la priorité semble avoir un peu changé depuis ces propos, si bien que ce lundi 31 mars, Altman donnait quelques précisions sur X : « Avant sa sortie, nous évaluerons ce modèle (ouvert) selon notre cadre de préparation, comme pour tout autre modèle. Nous ferons des travaux supplémentaires étant donné que nous savons que ce modèle sera modifié après sa sortie ». Altman ajoute que ce LLM ouvert affichera des capacités de « raisonnement » similaires à celles du modèle GPT-o3-mini.