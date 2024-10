OpenAI annonce qu’il ne publiera pas un modèle d’IA baptisé Orion cette année

Contrairement aux informations de The Verge (pourtant extrêmement détaillées), OpenAI déclare qu’aucun nouveau modèle d’IA baptisé Orion ne sera publié cette année : « Nous n’avons pas l’intention de publier un modèle nommé Orion cette année », a ainsi déclaré un porte-parole d’OpenAI à TechCrunch. « Nous prévoyons de publier beaucoup d’autres technologies exceptionnelles. »

L’article de The Verge serait donc « inexact » selon le terme d’OpenAI, mais la société a refusé d’en dire plus et n’a pas non plus démenti travailler sur un nouveau LLM. Pour rappel, The Verge annonçait il y a quelques jours qu’OpenAI s’apprêtait à lancer sur le marché une nouvelle IA générative au nom de code Orion. Ce LLM 100 fois plus puissant que GPT-4 devait être proposé au mois de décembre à une poignée de sociétés partenaires.

Le démenti d’OpenAI ne signifie évidemment pas qu’Orion n’existe pas. Le communiqué d’OpenAI retoque uniquement la temporalité de l’évènement sans justement jamais démentir la préparation d’un LLM surpuissant. Il n’est pas non plus impossible que Sam Altman ait l’esprit un peu farceur et qu’un LLM soit finalement publié en décembre sous un autre nom…