OpenAI lancera Orion en décembre, une IA qui serait 100 fois plus puissante que GPT-4

OpenAI devrait lancer son nouveau modèle, nom de code Orion, dès le mois de décembre prochain, mais contrairement aux LLMs précédents ce dernier ne sera pas disponible dans un premier temps via ChatGPT. Au lieu de ce démarrage habituel, OpenAI fournira d’abord l’accès à Orion à des partenaires commerciaux sélectionnés pour le développement de produits et l’intégration de fonctionnalités. Principal partenaire du déploiement d’OpenAI, Microsoft se prépare à héberger Orion sur Azure d’ici le mois de novembre. Bien qu’Orion soit considéré comme le successeur de GPT-4, on ne sait pas encore si l’IA sera baptisée GPT-5 , sachant que les plans pour son lancement pourraient encore changer.

Orion serait jusqu’à 100 fois plus puissant que le GPT-4, et représenterait logiquement une étape importante vers l’objectif principal d’OpenAI qui est d’atteindre l’intelligence artificielle générale (AGI). La nouvelle IA aurait été formée avec des données synthétiques du modèle o1 d’OpenAI, (Strawberry). On note que le lancement du LLM fait suite à une récente ronde de financement de 6,6 milliards de dollars, un investissement massif qui implique (voire exige) qu’OpenAI se restructure en tant qu’entité à but lucratif. L’entreprise est aussi en pleine phase de restructuration, ce qui se traduit par des changements de postes au plus haut niveau de la hiérarchie. Récemment, la CTO Mira Murati et le directeur de recherche Bob McGrew ont ainsi annoncés leur départ.