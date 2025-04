Leak : Sam Altman et Jonathan Ive dévoilent le NEXO, un gadget d’IA annoncé comme « révolutionnaire »

L’image a été publiée sur le compte X de Sam Altman avant que le co-fondateur et CEO d’OpenAI ne la retire au plus vite, et on peu déjà affirmer qu’il s’agit là de l’auto-leak le plus monumental de l’année, un leak qui dévoile une nouveauté annoncée depuis des mois en coulisse : OpenAI et la société de design Love From dirigée par Jonathan Ive (l’ex designer en chef d’Apple) préparaient donc bien un gadget d’IA aux capacités « révolutionnaires ». On ne sait encore rien des propriétés de cet appareil de forme circulaire, mais le célèbre analyste Ming Ki Chuo croit savoir que le gadget serait capable de tenir une conversion courante avec la même facilité qu’un être humain, ce qui du reste est déjà un peu le cas du ChatGPT actuel. Le NEXO disposerait aussi de capteurs audio à 360°, d’une caméra 4K embarquée, et pourrait à la volée fournir une description plus ou moins détaillée de certains éléments dans son environnement direct.

L’analyste croit aussi savoir que l’appareil devrait être dévoilé cette fois officiellement dans les prochains jours, sachant que le leak d’aujourd’hui pourrait pousser OpenAI à accélérer les choses. On notera aussi que le design du Nexo s’éloigne de tout ce que l’on était en droit d’attendre d’un tel engin. Pas de format carte comme l’IA du film Her, nettement moins compact au final que les essais ratés de Rabbit et du Ai Pin de Humane, le NEXO pose sa singularité. Reste à savoir à quoi servira réellement cet appareil, des interrogations auxquelles la présentation officielle du NEXO devrait largement répondre.