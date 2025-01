Projet Stargate : c’est déjà la bataille entre Sam Altman et Elon Musk

L’ego surdimensionné d’Elon Musk va t-il résister au projet Stargate ? De nombreux observateurs s’étaient étonnés que le patron de Tesla et de SpaceX soit absent de ce projet à plusieurs centaines de milliards de dollars visant à bâtir des centres de données pour l’Ia à travers tous les États-Unis. Et visiblement, l’intéressé lui-même goûte assez peu d’avoir été écarté de ce deal pharaonique. Soutenu par des investisseurs comme SoftBank et MGX, Stargate a obtenu un financement initial de 100 milliards de dollars, un montant que Musk a tenté de « débunker » à sa manière sur X : « SoftBank a sécurisé bien moins de 10 milliards de dollars. Je tiens cela de source sûre. »

wrong, as you surely know.

want to come visit the first site already under way?

this is great for the country. i realize what is great for the country isn't always what's optimal for your companies, but in your new role i hope you'll mostly put 🇺🇸 first.

— Sam Altman (@sama) January 22, 2025