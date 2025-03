La justice rejette la demande d’Elon Musk de bloquer la transition d’OpenAI vers une société à but lucratif

Un juge fédéral de Californie du Nord a rejeté la demande d’injonction d’Elon Musk visant à stopper la transition d’OpenAI vers une entité à but lucratif. La juge Yvonne Gonzalez Rogers a déclaré que Musk n’avait pas fourni suffisamment de preuves pour justifier une telle injonction. Cette dernière a cependant reconnu qu’il pourrait exister des bases légales pour contester le plan de conversion d’OpenAI, rappelant qu’« Un préjudice irréparable est causé lorsque l’argent du public est utilisé pour financer la conversion d’une organisation à but non lucratif en une entité à but lucratif ». En d’autres termes, Elon Musk va devoir reformuler sa plainte pour tenter de bloquer l’avancée du concurrent direct de xAI, la société d’IA dirigée par… Musk.

Pour rappel, la plainte de Musk contre OpenAI et son CEO Sam Altman accuse l’entreprise d’avoir abandonné sa mission initiale de rendre les avancées en intelligence artificielle accessibles au public (open source). Par ailleurs, Musk a récemment lancé une offre d’achat non sollicitée de 97,4 milliards de dollars afin d’ acquérir OpenAI, une proposition évidemment rejetée à l’unanimité par le conseil d’administration de l’entreprise. Bien que l’offre ait échoué, elle pourrait compliquer les efforts d’OpenAI pour stabiliser sa structure d’entreprise alors qu’elle cherche à adopter un modèle commercial plus conventionnel.