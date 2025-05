OpenAI livre de nouveaux détails sur son futur gadget boosté à l’IA

Désormais collègues de travail après le rachat d’iO par OpenAI, Jonathan Ive, l’ancien designer star d‘Apple, et Sam Altman planchent de concert sur une nouvelle catégorie d’appareil, évidemment boostée à l’IA. Si l’on en croit les sources indiscrètes du Wall Street Journal, ce projet a récemment été présenté en détail par les deux hommes aux employés d’OpenAI. On sait donc que l’appareil ne sera pas un wearable à porter constamment sur soi, comme des lunettes connectées XR par exemple, mais plutôt un produit totalement original qui « sera capable d’être pleinement conscient de l’environnement et de la vie de l’utilisateur, sera discret, pourra se glisser dans une poche ou reposer sur un bureau, et constituera un troisième appareil essentiel qu’une personne placerait sur son bureau après un MacBook Pro et un iPhone. »

Pas panique, il s’agit ici d’une image générée par l’IA. Le véritable appareil d’OpenAI aura évidemment, et probablement, un design nettement plus cool

Tout aurait été mis en place pour garantir le secret autour du projet, dont la sortie serait prévue d’ici la fin de l’année. Altman a de très grandes ambitions commerciales pour son gadget d’IA – qui fait tout de même énormément penser à première vue à un successeur mieux pensé et conçu du Rabbit R1 – et estime que ce dernier atteindra les 100 millions d’unités écoulées plus vite qu’aucun autre appareil électronique avant lui. « J’ai pu vivre avec, et je pense que c’est la technologie la plus cool que le monde ait jamais vue », aurait même déclaré Altman en guise de conclusion.