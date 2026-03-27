iyO accuse désormais OpenAI et io de vol de secrets industriels

Le bras de fer judiciaire entre la startup audio iyO et OpenAI prend une tournure nettement plus radicale. Dans une plainte amendée, l’entreprise ne se limite plus à contester la proximité des noms « iyO » et « io », et affirme désormais que des informations confidentielles auraient été récupérées et utilisées pour accélérer le développement de produits chez io, la structure liée à Jony Ive (ex patron du design chez Apple) et rachetée par OpenAI.

Du conflit de marque à l’accusation de vol de secrets industriels

À l’origine, le dossier portait sur une question de marque et de confusion potentielle sur un marché voisin des accessoires audio dopés à l’IA. iyO expliquait avoir échangé à plusieurs reprises avec des représentants d’OpenAI, dans un contexte où sa technologie d’écouteurs intelligents aurait été présentée. De leur côté, OpenAI et io ont soutenu que ces informations auraient été communiquées sans réelle sollicitation et ont assuré que le premier produit io ne serait pas un wearable audio. Malgré l’annonce qu’OpenAI ne comptait finalement pas exploiter le nom “io” comme marque, la procédure ne s’est pas éteinte.

Un ex-ingénieur au cœur de la nouvelle plainte

La mise à jour du dossier change totalement l’échelle du litige : iyO accuse en effet un ancien ingénieur, Dan Sargent, d’avoir téléchargé des fichiers internes sensibles avant de les transmettre à Tang Tan (cofondateur de io et ancien designer d’Apple), désormais cité comme défendeur. Les éléments évoqués incluent des fichiers de conception (CAD), des détails d’architecture produit et même des prototypes physiques !

Des fichiers renommés pour brouiller les pistes

Selon la plainte, l’ex-ingénieur aurait extrait des dizaines de documents et les aurait rebaptisés avec des suites de caractères incohérentes, avant de convertir certaines données dans des formats compatibles. iyO estime que cet accès aurait « accéléré le développement des produits io de près d’une décennie ».

Reste à savoir si le tribunal acceptera d’instruire ces nouveaux chefs d’accusation, et comment OpenAI choisira de répondre sur le fond. Le futur gadget d’IA d’OpenAI est-il vraiment menacé par cette plainte ? Il faudra sans doute en savoir un peu plus sur les spécifications audio dudit appareil avant de trancher…