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Google DeepMind démantèle l’équipe AlphaFold pour accélérer sur Gemini

2 min.
29 Juil. 2026 • 12:35
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Google DeepMind a dispersé l’équipe à l’origine d’AlphaFold, son intelligence artificielle spécialisée dans la prédiction de la structure des protéines. Cette réorganisation ne signifie pas la disparition de la technologie ni la fermeture de sa base de données, mais traduit surtout un recentrage des chercheurs vers Gemini et d’autres programmes scientifiques d’Alphabet.

Les chercheurs d’AlphaFold réaffectés à de nouveaux projets

La majorité des auteurs des travaux fondateurs aurait changé de mission au cours de l’année écoulée. Plusieurs scientifiques ont rejoint des projets reposant sur Gemini, notamment dans la génomique, la conception d’enzymes ou la fusion nucléaire. D’autres ont été transférés chez Isomorphic Labs, la filiale d’Alphabet consacrée à la découverte de médicaments.

AlphaFold

Près d’un quart des chercheurs employés à temps plein lors du développement initial auraient quitté DeepMind. John Jumper, récompensé avec Demis Hassabis par le prix Nobel de chimie 2024, a notamment annoncé son départ pour Anthropic. Jonas Adler et Alexander Pritzel doivent également rejoindre l’entreprise à l’origine de Claude.

Une révolution scientifique qui reste accessible

AlphaFold a profondément transformé la biologie structurale en prédisant la forme tridimensionnelle des protéines à partir de leur séquence. Sa base gratuite rassemble plus de 200 millions de structures, mises à disposition des chercheurs du monde entier.

Google ne renonce donc pas à l’IA scientifique, mais veut désormais bâtir des modèles plus généralistes capables d’assister plusieurs disciplines. « Notre stratégie a évolué », reconnaît Pushmeet Kohli, vice-président de la recherche chez DeepMind.

Cette transition intervient alors que la concurrence progresse dans le secteur de l’IA « scientifique », notamment du côté d’Anthropic ou bien encore Apple et son modèle SimpleFold.

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