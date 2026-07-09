SOULM8TE : le spin-off de M3GAN sortira finalement directement en numérique (trailer)

SOULM8TE, le premier spin-off de l’univers M3GAN, a enfin droit à une date de sortie, mais contrairement au plan initial d’Universal, le film ne passera pas par les salles de cinéma : le film sera proposé directement sur les plateformes numériques à partir du 1er août. Ce changement de stratégie intervient après l’accueil commercial décevant de M3GAN 2.0, qui a refroidi les ambitions de développement en salles autour de la franchise.

Un thriller érotique avec une androïde incontrôlable

Produit par Blumhouse et Atomic Monster, SOULM8TE s’éloigne du ton plus grand public de M3GAN pour prendre la direction d’un thriller de science-fiction plus adulte. James Wan avait résumé le concept comme « Liaison fatale, mais avec des robots », une formule qui donne le ton de ce récit mêlant désir, obsession et intelligence artificielle.

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Lily Sullivan incarne Sara, une compagne androïde aussi séduisante que dangereuse, tandis que David Rysdahl joue un ingénieur endeuillé chargé de tester cette création. En tentant de programmer la machine pour en faire une véritable âme sœur consciente, il déclenche une spirale de violence. Claudia Doumit et Arty Froushan complètent la distribution.

Kate Dolan assume un film excessif et satirique

La réalisatrice et coscénariste Kate Dolan revendique un film volontairement dérangeant. Selon Dolan, SOULM8TE explore une époque où les entreprises vendent la « connexion » à travers les applications, les algorithmes et l’IA, alors même que ces outils peuvent nous éloigner les uns des autres.

Une seconde chance hors des salles

Dolan décrit aussi le film comme « satirique » et « déchaîné », pensé pour être vu entre amis, sans complexe. Cette sortie numérique pourrait donc offrir à SOULM8TE un terrain plus favorable, ce serait-ce qu’en sortant le film de la pression et du couperet du box-office.