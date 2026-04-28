Jackass: Best and Last : un robot humanoïde baptisé Larry se mêle à la troupe des cascadeurs de l’absurde (trailer)

La bande-annonce de Jackass: Best and Last donne immédiatement le ton : le film célèbre vingt-cinq ans de chaos en ajoutant à sa formule une nouveauté improbable, soit un robot humanoïde baptisé Larry ! Annoncé pour une sortie en salles le 26 juin 2026, ce cinquième volet se présente comme le dernier chapitre de la franchise, avec son lot de cascades absurdes, de coups portés là où ça fait mal et d’humour volontairement outrancier. Et pour la première fois, un robot humanoïde participe à ce grand délire !

Un robot Unitree s’invite dans l’univers Jackass

Dans les images diffusées, Larry participe directement aux sévices infligés à la troupe, notamment lors d’une scène de « toucher rectal » infligée à Steve-O. Le robot utilisé semble être un modèle de chez Unitree, une marque chinoise de plus en plus visible sur le marché des humanoïdes. Sur la boutique officielle du constructeur, les prix vont de 13 500 dollars pour le G1, soit environ 11 540 euros, à 90 000 dollars pour le H1, soit près de 76 840 euros.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Johnny Knoxville assume la fin d’une époque

Le recours à un robot a une valeur presque symbolique dans le contexte ; Johnny Knoxville a lui-même reconnu que son corps ne suivait plus comme avant. Dans un entretien à Rolling Stone, l’acteur-cascadeur explique : « Après toutes les commotions, je ne peux plus faire ces cascades. » A son fort défendant, Larry le robot est donc un peu le symbole d’une troupe de joyeux lurons qui a vieilli… comme nous tous.

Une bande-annonce entre nostalgie et mutation

Ce premier trailer marque aussi cette évolution : les codes « historiques » de Jackass restent intacts, mais avec l’entrée en scène de Larry, la franchise se permet d’y injecter un objet très contemporain, et s’adapte en quelque sorte à son époque. Le résultat est absurde, assez logique malgré tout, et reste parfaitement dans l’esprit de la saga.