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Netflix va diffuser les vidéos courtes de plusieurs médias

3 min.
13 Juil. 2026 • 14:10
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Netflix annonce des accords avec plusieurs groupes de presse et de divertissement, dont Condé Nast, Hearst Magazines, PMX, People Inc, BuzzFeed et Tastemade, pour diffuser des contenus courts sur sa plateforme. Ces vidéos, d’une durée comprise entre trois et 20 minutes, seront disponibles dès le début du mois d’août, d’abord aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Netflix Logo Smartphone

Plusieurs vidéos courtes débarquent sur Netflix

Les partenaires retenus par Netflix ne partent pas de zéro puisqu’ils produisent déjà ce type de format court pour les plateformes sociales. Condé Nast apporte notamment la notoriété de Vogue, tandis que Hearst Magazines mobilise des titres comme Elle et Cosmopolitan. PMX complète l’offre avec Billboard et Variety, aux côtés de People Inc, BuzzFeed et Tastemade, chacun apportant son savoir-faire éditorial propre à la nouvelle bibliothèque de Netflix.

Voici la liste complète :

  • BuzzFeed : A*Pop, BuzzFeed Celeb, Cocoa Butter, Pero Like, Tasty
  • Condé Nast : Allure, Architectural Digest (AD), Bon Appétit, Condé Nast Traveler, Epicurious, Glamour, House & Garden, Self, Teen Vogue, Vanity Fair, Vogue, Wired, The World of Interiors
  • Hearst Magazines : Cosmopolitan, Elle, Harper’s Bazaar, Seventeen, Women’s Health, Town & Country, Delish, Good Housekeeping
  • PMX, une sous-division de Penske Media : Billboard, Eater, Indiewire, Rolling Stone, The Hollywood Reporter, Variety
  • People Inc : Entertainment Weekly, Food & Wine, InStyle, People, Travel + Leisure
  • Tastemade : Tastemade

John Derderian, vice-président de Netflix, justifie ce virage par une évolution des attentes du public. Il explique que « nos abonnés ne veulent pas seulement regarder une série ou un film et passer à autre chose. Ils souhaitent explorer les histoires et les personnalités qu’ils aiment bien après la fin du générique ». Cette déclaration résume l’ambition de la plateforme de prolonger l’engagement des spectateurs au-delà du simple visionnage d’une œuvre.

Une réponse à la domination de TikTok et YouTube

L’arrivée de ces formats courts s’inscrit dans une tendance de consommation désormais bien installée, largement popularisée par TikTok et YouTube. Netflix cherche ainsi à capter une audience habituée à ce type de contenu rapide et varié, tout en enrichissant son offre existante sans pour autant abandonner ses productions phares. Cette diversification pourrait également permettre à la plateforme de séduire un public plus jeune, historiquement plus attiré par les réseaux sociaux que par le streaming classique.

Cette stratégie place Netflix dans le sillage d’autres géants du secteur, à l’image d’Amazon ou de Disney+, qui explorent eux aussi des pistes similaires pour diversifier leurs catalogues. L’accord signé avec ces six groupes de médias pourrait n’être qu’une première étape avant l’arrivée d’autres partenaires sur la plateforme. L’impact réel de cette initiative sur la fidélisation et l’engagement des abonnés reste toutefois à mesurer dans les mois suivant son lancement.

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