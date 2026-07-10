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Netflix envisage d’ajouter des chaînes TV en direct

3 min.
10 Juil. 2026 • 10:22
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Netflix explore plusieurs pistes stratégiques, dont l’ajout de chaînes TV en direct, pour relancer l’engagement de ses abonnés, alors que sa part de marché pour la télévision aux États-Unis est tombée à 7,8 % en avril 2026, son niveau le plus bas depuis mai 2025.

Netflix Logo Television

Cette baisse d’audience s’accompagne d’un recul boursier marqué, l’action de Netflix ayant perdu plus de 40 % de sa valeur sur les 12 derniers mois. Les prévisions financières décevantes pour le deuxième trimestre (dont les résultats seront publiés la semaine prochaine), notamment sur les marges opérationnelles, ont accentué les inquiétudes des investisseurs. Les dirigeants Ted Sarandos et Greg Peters ont abordé ces sujets au printemps lors de leur rendez-vous annuel sur les activités du groupe, cherchant des solutions pour inverser cette tendance.

Des chaînes TV en direct pour retenir les abonnés

Selon le Wall Street Journal, l’une des pistes envisagées consiste à proposer des chaînes de télévision en direct proposant des flux continus de programmes, organisés par genre ou autour de séries spécifiques. Ce format rappelle directement la télévision linéaire traditionnelle, un modèle que Netflix avait justement contribué à bouleverser à ses débuts. L’objectif est d’augmenter le temps passé sur la plateforme de streaming en proposant une expérience de visionnage moins active, où l’utilisateur n’a plus besoin de choisir constamment son prochain contenu.

Netflix envisage également de proposer des bundles avec d’autres services de streaming, l’un d’entre eux étant Peacock. Ces offres groupées apparaîtraient directement sur la page d’accueil de Netflix, une approche qui s’inspire des stratégies déjà adoptées par Amazon et Apple pour intégrer des services tiers à leurs plateformes.

Netflix a déjà testé cette logique de partenariat local en France avec TF1, un accord qui a permis d’enregistrer des records de streaming sur la plateforme. Ce succès pousse Netflix à envisager de reproduire ce type de collaboration ailleurs en Europe ainsi qu’en Amérique latine, dans une stratégie d’enrichissement de son catalogue par des contenus locaux à forte notoriété.

Netflix, futur diffuseur de la Coupe du monde ?

Sur le plan sportif, Netflix évite pour l’instant de s’engager dans la course coûteuse aux droits saisonniers, mais étudie des événements ponctuels de grande ampleur. La Coupe du monde de football en 2030 et celle de 2034 figurent parmi les compétitions qui intéressent la plateforme de streaming, une approche qui permettrait de capter l’attention massive générée par ces événements sans supporter le poids financier d’un contrat sportif récurrent.

Ces différentes initiatives traduisent un changement de posture chez Netflix qui délaisse progressivement son image de pur disrupteur pour adopter des tactiques plus proches de celles de l’industrie audiovisuelle traditionnelle, tout en cherchant à préserver son avance technologique face à une concurrence de plus en plus dense, incarnée par Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video et Apple TV.

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