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Google Chrome 150 bouche plus de 430 failles de sécurité

2 min.
3 Juil. 2026 • 17:39
0

Google propose au téléchargement Chrome 150 en version stable et cette version se veut colossale au niveau de la sécurité, puisqu’elle vient boucher 433 failles. 20 d’entre elles sont critiques.

Google Chrome Logo Icone

Beaucoup de failles de sécurité bouchées avec Chrome 150

C’est Google qui a repéré les 20 failles de sécurité critiques bouchées avec Chrome 150. La plupart de ces vulnérabilités sont des failles de type « use-after-free » présentes dans divers composants, tels que la bibliothèque graphique Dawn. Quelques-unes des vulnérabilités peuvent être exploitées en raison d’une validation insuffisante des données d’entrée (y compris celles fournies par l’utilisateur).

Google évoque également 88 failles de sécurité de niveau haut, 186 de niveau moyen et 139 de niveau faible. La catégorie la plus représentée est celle des implémentations inappropriées (88 cas), suivie par celle des validations insuffisantes des données d’entrée (86 cas) et celle des vulnérabilités de type « use-after-free » (82 cas).

Comment cela se fait-il que Google a pu boucher autant de failles de sécurité d’un coup avec une mise à jour de Chrome ? L’entreprise ne dit rien publiquement, mais il y a fort à parier qu’elle a utilisé l’intelligence artificielle pour les trouver. Après tout, des modèles comme Claude Mythos d’Anthropic sont très forts dans le domaine. Par exemple, Mozilla avait bouché 271 failles de sécurité avec Firefox 150, justement grâce à Claude Mythos.

Chrome 150 est disponible dès maintenant au téléchargement sur le site de Google. Si vous avez déjà le navigateur, vous pouvez cliquer sur les trois points en haut à droite et vous rendre dans Aide > À propos de Chrome pour forcer le téléchargement de la mise à jour.

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