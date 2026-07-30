Meta chute en Bourse malgré des revenus records, plombé par le coût de l’IA

Meta domine toujours le secteur de la publicité numérique, mais ses investissements massifs dans l’intelligence artificielle commencent sérieusement à inquiètent Wall Street. Au deuxième trimestre 2026, le groupe a généré 60,8 milliards de dollars (environ 53,3 milliards d’euros), en hausse de 28 % sur un an. Son action a pourtant reculé de près de 10 % après la clôture. Les investisseurs attendent désormais des revenus capables de justifier l’ampleur des dépenses.

Facebook et Instagram dopent les recettes publicitaires

Les applications de Meta réunissent 3,6 milliards d’utilisateurs quotidiens. Le nombre de publicités diffusées a progressé de 14 %, tandis que leur prix moyen a augmenté de 12 %. Les algorithmes d’IA améliorent les recommandations, prolongent le temps passé sur Facebook et Instagram et affinent le ciblage des campagnes.

Les divisions XR et IA de Meta peinent encore à prendre le relais de Facebook et Instagram

Cette dynamique confirme les solides résultats du premier trimestre. Elle ne suffit toutefois plus à masquer l’envolée des charges, qui ont bondi de 55 % pour atteindre environ 36,8 milliards d’euros !

Les data centers font fondre les marges

Meta prévoit entre 130 et 145 milliards de dollars d’investissements en 2026 (entre 114 à 127 milliards d’euros). Cette enveloppe financera des centres de données, des puces et le recrutement de spécialistes, alors que les agents IA progressent plus lentement qu’espéré.

La marge opérationnelle tombe de 43 % à 31 %, tandis que le bénéfice net recule de 14 %, à près de 13,9 milliards d’euros. Les licenciements engagés pour financer l’IA et 2,4 milliards de dollars de charges judiciaires ont également pesé sur les comptes.

Reality Labs reste un gouffre financier

Reality Labs poursuit ses pertes massives : la division a perdu 4,6 milliards de dollars pour seulement 431 millions de revenus. Mark Zuckerberg mise désormais sur la publicité automatisée, les assistants personnels, les services professionnels et la location de puissance de calcul pour parvenir à équilibrer les comptes.