TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Meta chute en Bourse malgré des revenus records, plombé par le coût de l’IA
Business Tech

Meta chute en Bourse malgré des revenus records, plombé par le coût de l’IA

3 min.
30 Juil. 2026 • 18:27
0

Meta domine toujours le secteur de la publicité numérique, mais ses investissements massifs dans l’intelligence artificielle commencent sérieusement à inquiètent Wall Street. Au deuxième trimestre 2026, le groupe a généré 60,8 milliards de dollars (environ 53,3 milliards d’euros), en hausse de 28 % sur un an. Son action a pourtant reculé de près de 10 % après la clôture. Les investisseurs attendent désormais des revenus capables de justifier l’ampleur des dépenses.

Facebook et Instagram dopent les recettes publicitaires

Les applications de Meta réunissent 3,6 milliards d’utilisateurs quotidiens. Le nombre de publicités diffusées a progressé de 14 %, tandis que leur prix moyen a augmenté de 12 %. Les algorithmes d’IA améliorent les recommandations, prolongent le temps passé sur Facebook et Instagram et affinent le ciblage des campagnes.

Meta Capture LED

Les divisions XR et IA de Meta peinent encore à prendre le relais de Facebook et Instagram 

Cette dynamique confirme les solides résultats du premier trimestre. Elle ne suffit toutefois plus à masquer l’envolée des charges, qui ont bondi de 55 % pour atteindre environ 36,8 milliards d’euros !

Les data centers font fondre les marges

Meta prévoit entre 130 et 145 milliards de dollars d’investissements en 2026 (entre 114 à 127 milliards d’euros). Cette enveloppe financera des centres de données, des puces et le recrutement de spécialistes, alors que les agents IA progressent plus lentement qu’espéré.

La marge opérationnelle tombe de 43 % à 31 %, tandis que le bénéfice net recule de 14 %, à près de 13,9 milliards d’euros. Les licenciements engagés pour financer l’IA et 2,4 milliards de dollars de charges judiciaires ont également pesé sur les comptes.

Reality Labs reste un gouffre financier

Reality Labs poursuit ses pertes massives : la division a perdu 4,6 milliards de dollars pour seulement 431 millions de revenus. Mark Zuckerberg mise désormais sur la publicité automatisée, les assistants personnels, les services professionnels et la location de puissance de calcul pour parvenir à équilibrer les comptes.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Meta Logo Hors-Sujet

Meta : les doutes sur l’IA font chuter en bourse le titre du géant américain

Jensen Huang Nvidia Business

Nvidia affiche des résultats records, évidemment grâce à l’essor de l’IA et aux lourds investissements en data centers

Claude Anthropic Logo Business

Anthropic, créateur de l’IA Claude, dépose son projet d’entrée en Bourse

OpenAI Logo Business

Après Anthropic, OpenAI dépose son projet d’introduction en Bourse

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Wonder Man Yahya Abdul Mateen II Ben Kingsley

Wonder Man : la série Marvel est finalement annulée

30 Juil. 2026 • 20:55
0 Geekeries

Disney+ a finalement décider d’annuler Wonder Man, quelques mois seulement après avoir annoncé officiellement le...

Pixel 10 Famille Arriere

Google affirme avoir enfin corrigé le bug d’autonomie des Pixel

30 Juil. 2026 • 20:33
0 Mobiles / Tablettes

Google a déployé un correctif pour résoudre un problème de baisse d’autonomie concernant plusieurs smartphones Pixel...

Serveurs Data Center

L’Europe veut sept gigafactories pour l’IA et la France va verser 100 millions d’euros

30 Juil. 2026 • 19:41
2 Internet

L’Union européenne a lancé un appel d’offres visant à construire sept giga-usines (gigafactories) dédiées...

unitree AS2

Unitree AS2-W, le robot-chien qui grimpe des pentes à 45 degrés et transporte des charges de 16 kg

30 Juil. 2026 • 19:01
0 Science

Unitree Robotics repousse les limites de la locomotion quadrupède avec l’AS2-W Super Athlete. Ce robot-chien hybride associe quatre jambes...

GTA 6 Lucia Jason

GTA 6 : de nouvelles annonces attendues en août

30 Juil. 2026 • 18:40
1 Jeux vidéo

Le mois d’août devrait apporter son lot de nouvelles informations sur Grand Theft Auto VI (GTA 6), selon le leaker NateTheHate qui se veut...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Séisme au Japon : Apple va faire un don aux secours

Séisme au Japon : Apple va faire un don aux secours

30 Jul. 2026 • 19:15

image de l'article Les résultats financiers d’Apple aujourd’hui seront les derniers pour Tim Cook

Les résultats financiers d’Apple aujourd’hui seront les derniers pour Tim Cook

30 Jul. 2026 • 18:03

image de l'article Ventes d’iPhone : Apple réalise son deuxième trimestre historique

Ventes d’iPhone : Apple réalise son deuxième trimestre historique

30 Jul. 2026 • 16:26

image de l'article Spotify lance Running Mode sur iPhone avec des playlists adaptées à la course

Spotify lance Running Mode sur iPhone avec des playlists adaptées à la course

30 Jul. 2026 • 15:40

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site