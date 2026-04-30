Résultats : le Reality Labs (XR/VR) de Meta engloutit encore des milliards pendant que l’IA fait exploser les dépenses

Meta continue d’afficher des résultats financiers spectaculaires, mais son pari sur la réalité virtuelle et augmentée reste un véritable gouffre financier. Au premier trimestre 2026, Reality Labs, la division chargée des casques Quest, des lunettes connectées et des logiciels immersifs, a encore perdu environ 4 milliards de dollars, soit près de 3,4 milliards d’euros.

Reality Labs, un pari toujours déficitaire

Depuis 2021, les pertes cumulées de Reality Labs atteindraient la coquette somme de 83,5 milliards de dollars (environ 71,4 milliards d’euros), un montant vertigineux qui illustre les difficultés de Meta pour transformer le métavers en activité rentable, et ce malgré des années d’investissements massifs.

Le contraste est saisissant avec les résultats globaux de Meta : la firme dirigée par Mark Zuckerberg a publié un chiffre d’affaires trimestriel de 56,3 milliards de dollars (48,1 milliards d’euros), en hausse de 33 % sur un an, et un bénéfice net de 26,8 milliards de dollars (près de 22,9 milliards d’euros).

L’intelligence artificielle devient la nouvelle priorité

Des dépenses d’infrastructure en forte hausse

Le groupe prévoit désormais entre 125 et 145 milliards de dollars de dépenses d’investissement en 2026, soit environ 106,9 à 124 milliards d’euros. Mark Zuckerberg a justifié cette accélération : « Nous augmentons nos prévisions de dépenses d’infrastructure pour cette année », citant notamment la hausse du prix des composants mémoire. Meta veut rester coûte que coûte (lexpression est bien choisie) dans la course face aux géants de l’IA générative. Le lancement récent de son modèle Muse Spark aurait entraîné, selon Zuckerberg, de « fortes augmentations » de l’usage de Meta AI.

Mais les investisseurs s’inquiètent, car les dépenses n’ont pas fini de pleuvoir. La directrice financière Susan Li a ainsi reconnu : « Nous avons continué à sous-estimer nos besoins en calcul. »