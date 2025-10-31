Meta : les doutes sur l’IA font chuter en bourse le titre du géant américain

Le géant américain a vu son action dégringoler après la publication de résultats pourtant solides en apparence, mais assortis d’un signal inquiétant sur ses investissements massifs dans l’intelligence artificielle. Même avec une croissance de 26 % du chiffre d’affaires sur le dernier trimestre, les investisseurs ont massivement vendu le titre, rejetant la stratégie de dépenses illimitées sur l’IA et surtout doutant de retours sur investissements à la hauteur des efforts financier consentis. Quelques heures après l’annonce des résultats, l’action Meta perdait près de 11%, ce qui correspond à 200 milliards de dollars de capitalisation partis en fumée.

Des investissements record, et des doutes grandissants

Meta prévoit en effet des dépenses d’investissement (CapEx) allant jusqu’à 70 à 72 milliards de dollars afin de soutenir ses ambitions en matière d’IA et d’infrastructure, notamment pour son projet de « superintelligence ». Cette envolée des coûts provoque l’inquiétude : les marges à court terme pourraient en pâtir et la monétisation des solutions en IA reste encore incertaine, ainsi que l’a d’aillerus récemment rappelé Satya Nadella, le CEO de Microsoft. Après tout, Meta avait subi de grosses désillusions après ses dépenses records dans le métavers. Le marché redoute que l’histoire ne se répète, mais cette fois avec l’IA.

Perte de confiance malgré les bons chiffres

Si Meta affiche des résultats financiers en progression, l’absence de clarification sur le calendrier de retour sur investissement continue de frustrer les analystes. Le carnet de commandes publicitaire est robuste, mais l’équation financière se complique dès lors qu’on intègre les coûts de recrutement d’experts IA, la construction de centres de données et le développement de modèles maison. Le recul du titre dans les échanges traduit cette précaution accrue des investisseurs vis-à-vis du pari « tout IA », certains craignant l’éclatement de la bulle IA.

Cette sortie de route boursière est un premier signal d’alarme pour Meta et son patron Mark Zuckerberg. Alors que le groupe poursuit coûte que coûte sa stratégie IA, la confiance des marchés dépendra désormais de la capacité de Meta à transformer ses promesses technologiques en résultats tangibles, c’est à dire en un modèle financièrement rentable. Le prochain trimestre s’annonce déjà déterminant pour valider, ou non, la « vision » de Meta.

« `