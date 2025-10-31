TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Meta : les doutes sur l’IA font chuter en bourse le titre du géant américain
Hors-Sujet

Meta : les doutes sur l’IA font chuter en bourse le titre du géant américain

31 Oct. 2025 • 9:45
0

Le géant américain a vu son action dégringoler après la publication de résultats pourtant solides en apparence, mais assortis d’un signal inquiétant sur ses investissements massifs dans l’intelligence artificielle. Même avec une croissance de 26 % du chiffre d’affaires sur le dernier trimestre, les investisseurs ont massivement vendu le titre, rejetant la stratégie de dépenses illimitées sur l’IA et surtout doutant de retours sur investissements à la hauteur des efforts financier consentis. Quelques heures après l’annonce des résultats, l’action Meta perdait près de 11%, ce qui correspond à 200 milliards de dollars de capitalisation partis en fumée.

Des investissements record, et des doutes grandissants

Meta prévoit en effet des dépenses d’investissement (CapEx) allant jusqu’à 70 à 72 milliards de dollars afin de soutenir ses ambitions en matière d’IA et d’infrastructure, notamment pour son projet de « superintelligence ». Cette envolée des coûts provoque l’inquiétude : les marges à court terme pourraient en pâtir et la monétisation des solutions en IA reste encore incertaine, ainsi que l’a d’aillerus récemment rappelé Satya Nadella, le CEO de Microsoft. Après tout, Meta avait subi de grosses désillusions après ses dépenses records dans le métavers. Le marché redoute que l’histoire ne se répète, mais cette fois avec l’IA.

Meta Logo

Perte de confiance malgré les bons chiffres

Si Meta affiche des résultats financiers en progression, l’absence de clarification sur le calendrier de retour sur investissement continue de frustrer les analystes. Le carnet de commandes publicitaire est robuste, mais l’équation financière se complique dès lors qu’on intègre les coûts de recrutement d’experts IA, la construction de centres de données et le développement de modèles maison.  Le recul du titre dans les échanges traduit cette précaution accrue des investisseurs vis-à-vis du pari « tout IA », certains craignant l’éclatement de la bulle IA.

Cette sortie de route boursière est un premier signal d’alarme pour Meta et son patron Mark Zuckerberg. Alors que le groupe poursuit coûte que coûte sa stratégie IA, la confiance des marchés dépendra désormais de la capacité de Meta à transformer ses promesses technologiques en résultats tangibles, c’est à dire en un modèle financièrement rentable. Le prochain trimestre s’annonce déjà déterminant pour valider, ou non, la « vision » de Meta.

« `

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Shengjia Zhao Hors-Sujet

Meta nomme un ex-employé d’OpenAI au poste de directeur scientifique de sa division Meta Superintelligence Labs

Meta AI Logo Applications

Meta va supprimer tous les chatbots de WhatsApp… sauf bien sûr Meta AI

Facebook Meta Logo Mark Zuckerberg Hors-Sujet

Meta dépasse les attentes au 1er trimestre et accélère dans l’IA

Facebook Meta Logo Mark Zuckerberg Hors-Sujet

Meta : les profits bondissent, mais il reste des attentes pour l’IA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Plusieurs Chargeurs

Les chargeurs USB vendus sur Shein et Temu sont dangereux, alerte UFC-Que Choisir

31 Oct. 2025 • 10:07
0 Matériel

Une vaste enquête menée par UFC-Que Choisir et trois autres associations de consommateurs européennes tire la sonnette d’alarme...

Disney Plus Logo Marvel

Disney+ ajoute le support du HDR10+ pour les films et séries

30 Oct. 2025 • 20:42
0 Internet

Disney+ a commencé le déploiement du HDR10+ sur sa plateforme de streaming, que ce soit pour les films ou les séries. Cette mise...

Routine

ROUTINE : le jeu d’horreur spatial a enfin une date de sortie… 13 ans après son annonce initiale ! (trailer)

30 Oct. 2025 • 19:54
0 Jeux vidéo

Après plus d’une décennie d’un développement particulièrement tumultueux, le jeu d’horreur et de...

USA Chine

La tech exulte : la Chine et les États-Unis font une pause d’un an pour les droits de douane réciproques

30 Oct. 2025 • 18:45
0 Hors-Sujet

Lors d’une rencontre bilatérale à Busan en Corée du Sud, le président Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 30 octobre

30 Oct. 2025 • 18:27
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article WhatsApp : Meta teste une app compagnon pour l’Apple Watch

WhatsApp : Meta teste une app compagnon pour l’Apple Watch

31 Oct. 2025 • 9:45

image de l'article Les ventes d’iPhone 17 dépassent les attentes d’Apple

Les ventes d’iPhone 17 dépassent les attentes d’Apple

31 Oct. 2025 • 8:40

image de l'article Apple s’attend à un trimestre record pour la fin d’année grâce aux iPhone 17

Apple s’attend à un trimestre record pour la fin d’année grâce aux iPhone 17

31 Oct. 2025 • 8:04

image de l'article Tim Cook confirme le nouveau Siri avec IA pour 2026

Tim Cook confirme le nouveau Siri avec IA pour 2026

30 Oct. 2025 • 22:35

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site