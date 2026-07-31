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PlayStation : les ventes de PS5 chutent de 36 %, mais les bénéfices s’envolent

3 min.
31 Juil. 2026 • 17:01
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Sony confirme le fort ralentissement des ventes  de PS5, un ralentissement qui n’a pas vraiment fragilisé la rentabilité de PlayStation. Entre avril et juin 2026, le constructeur a distribué 1,6 million de consoles PS5/PS5 Pro, contre 2,5 millions un an auparavant. Le parc mondial de PS5 atteint ainsi 95,3 millions d’unités depuis le lancement, soit 5 millions de consoles en moins que la PS4 au même stade.

Les revenus de PlayStation résistent à la baisse du matériel

La division Game & Network Services a généré 937,1 milliards de yens, soit environ 5,03 milliards d’euros. Son chiffre d’affaires reste quasiment stable, la diminution des ventes de consoles et de jeux tiers étant compensée par les services en ligne, les contenus additionnels et un effet de change favorable.

PlayStation 5 PS5 Logo

Ce recul du hardware poursuit la baisse observée au trimestre précédent. La demande a notamment été freinée par les augmentations de prix de la PS5 décidées dans plusieurs régions du monde.

Le bénéfice progresse de 37 %

Malgré ces ventes en baisse, le bénéfice opérationnel bondit de 37 % pour atteindre 202 milliards de yens (environ 1,08 milliard d’euros). Sony attribue une partie de cette hausse à des remboursements de droits de douane américains. Les investissements consacrés à la plateforme de nouvelle génération et les frais de restructuration ont, à l’inverse, alourdi les dépenses.

A noter que la future PlayStation 6 apparaît déjà dans les comptes, même si Sony ne communique toujours ni date de sortie ni prix.

Le numérique représente 82 % des jeux complets

PlayStation comptait 125 millions d’utilisateurs actifs mensuels en juin, un record pour ce mois. Par ailleurs, 82 % des jeux PS4 et PS5 ont été achetés en téléchargement, ce qui ne sera pas de nature à freiner la transition vers le dématérialisé avant l’arrêt des nouveaux jeux physiques en 2028.

Sony affirme enfin avoir sécurisé suffisamment de mémoire RAM pour atteindre ses objectifs annuels sans dégrader la rentabilité du matériel. La PS5 se vend certes moins, mais les services numériques et la préparation de la prochaine génération maintiennent PlayStation sur une trajectoire financière solide.

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