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PlayStation et Bandai Namco signent un partenariat sur l’IA générative pour accélérer le développement de jeux

3 min.
8 Mai. 2026 • 17:25
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Sony Interactive Entertainment (SIE) et Bandai Namco lancent une initiative commune autour de l’intelligence artificielle générative et des technologies émergentes appliquées au jeu vidéo. Présenté dans le cadre des résultats annuels de Sony, ce partenariat se fixe pour objectif d’améliorer les outils de production sans remplacer les créateurs.

Une IA pensée comme un accélérateur de création, pas comme un substitut

Hiroki Totoki, président et directeur général de Sony Group, insiste sur cette ligne rouge : « La créativité humaine doit rester au centre. » Selon le dirigeant, l’IA n’est pas « un remplacement pour les artistes ou les créateurs », mais « un amplificateur de l’imagination humaine et un catalyseur de nouvelles possibilités », ce qui laisse tout de même entendre que l’IA interviendra bien dans le processus de création.

Bandai Namco SIE 1

L’ironie de ces déclarations est d’ailleurs mordante puisqu’il y a quelques semaines à peine, Asha Sharma, pourtant transfuge de chez Core AI propulsée à la tête de la division Xbox, déclarait que l’IA ne serait pas utilisée dans le processus de création des concepteurs de jeux Xbox.Et il y a quelques heures à peine, la même Asha Sharma annonçait le retrait progressif de Copilot dans le système Xbox. Gageons que les médias du JV ne louperont pas cette inversion des pôles inattendue sur le sujet de l’IA…

Le pilote mené conjointement par Sony et Bandai Namco doit permettre à terme d’identifier les gains de productivité possibles, mais aussi les limites concrètes de l’IA générative. Totoki cite notamment le manque de cohérence des modèles, que Sony cherche à corriger par l’usage combiné de plusieurs systèmes et par un réglage plus fin des résultats.

Mockingbird, PSSR et recommandations personnalisées

Des usages déjà visibles chez les studios PlayStation

Hideaki Nishino, patron de Sony Interactive Entertainment, affirme que l’objectif reste de faire de PlayStation « le meilleur endroit pour jouer et publier ». L’IA est d’ailleurs déjà utilisée en interne pour automatiser certaines tâches répétitives, améliorer l’assurance qualité ou bien encore accélérer la production.

Sony cite notamment Mockingbird, un outil générant des animations faciales à partir de performances capturées. Naughty Dog et San Diego Studio l’ont déjà utilisé, notamment sur des productions liées à The Last of Us et MLB The Show. Côté rendu, la technologie PlayStation Spectral Super Resolution de la PS5 Pro (PSSR) exploite aussi l’apprentissage automatique pour améliorer la netteté visuelle. Le mouvement vers l’IA est donc largement enclenché…

 

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