TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo EA s’allie à Stability AI pour accélérer la création de jeux grâce à l’intelligence artificielle
Jeux vidéo

EA s’allie à Stability AI pour accélérer la création de jeux grâce à l’intelligence artificielle

24 Oct. 2025 • 12:40
0

Electronic Arts (EA) a officialisé un partenariat majeur avec Stability AI, la société à l’origine du célèbre générateur d’images Stable Diffusion. Ensemble, les deux entreprises vont co-développer de nouveaux modèles et outils d’intelligence artificielle capables de transformer les méthodes de création dans le jeu vidéo. L’objectif avoué de cette alliance est de réduire les délais de production tout en préservant, voire en rehaussant, la qualité des univers numériques.

Des “pinceaux intelligents” au service des artistes

Steve Kestell, responsable de l’art technique chez EA SPORTS, résume cette démarche en parlant de « pinceaux plus intelligents ». Ces outils, explique-t-il, permettront aux créateurs « d’exprimer pleinement leur vision ». Les premières applications concerneront la génération automatisée de textures et d’éléments graphiques 3D, avec une précision accrue des couleurs et de la lumière grâce à des matériaux “Physically Based Rendering”.

Electronic Arts Logo

EA explore également la possibilité de concevoir des environnements 3D complets à partir de simples instructions textuelles, offrant ainsi aux artistes une nouvelle manière de diriger la création visuelle d’un jeu. Stability AI, déjà reconnue pour ses outils de modélisation 3D, apporte ici son expertise technologique au service du design interactif.

Un virage décisif vers l’IA générative… et des critiques

C’est peu dire que l’industrie du jeu vidéo multiplie actuellement les initiatives autour de l’IA, ce qui ne manque pas d’ailleurs de susciter des craintes légitimes concernant la part de créativité qui sera désormais transférée vers les machines, le risque étant de toujours plus standardiser le jeu vidéo dans un contexte où la prise de risque n’est pas particulièrement bien vue par les dirigeants des gros studios (et par les actionnaires de ces mêmes groupes).  Pour EA, il s’agit avant tout de s’adapter à une nouvelle ère de production, dans un contexte économique particulièrement tendu et alors que l’entreprise prépare sa privatisation.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Xbox Cloud gaming clavier souris

Phil Spencer confirme que la prochaine Xbox est bien développée en interne

24 Oct. 2025 • 15:15
0 Jeux vidéo

Après plusieurs semaines de turbulences marquées par la hausse des tarifs du Game Pass et la fermeture de certains studios, Microsoft veut...

Meta Facebook Logos

L’Europe accuse Meta et TikTok de ne pas respecter les règles avec leurs contenus

24 Oct. 2025 • 14:10
0 Internet

La Comission européenne a accusé Meta et TikTok de multiples infractions au Digital Services Act (DSA), la législation sur les...

Copilot Mico

Microsoft Copilot se dote de Mico, un assistant d’IA inspiré du légendaire Clippy

24 Oct. 2025 • 11:15
0 Actu OS

Presque trente ans après le légendaire trombone Clippy, Microsoft tente une nouvelle fois de réinventer l’assistant...

Claude Anthropic Logo

IA et cloud : Google et Anthropic annoncent un accord de plusieurs dizaines de milliards de dollars

24 Oct. 2025 • 10:14
0 Hors-Sujet

Anthropic vient d’officialiser un partenariat majeur avec Google de l’ordre de plusieurs dizaines de milliards de dollars, lui garantissant...

IKEA mini lit pour smartphone

IKEA lance un mini lit connecté pour smartphone afin de lutter contre le « doomscrolling » nocturne

24 Oct. 2025 • 9:45
0 Mobiles / Tablettes

IKEA ne manque jamais d’imagination quand il s’agit d’améliorer le bien-être à la maison. Le géant...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Ventes de Mac : Apple surperforme sur un marché du PC en plein rebond (T3)

Ventes de Mac : Apple surperforme sur un marché du PC en plein rebond (T3)

24 Oct. 2025 • 14:41

image de l'article Stiller & Meara : le documentaire sur les parents de Ben Stiller (Severance) est disponible sur Apple TV

Stiller & Meara : le documentaire sur les parents de Ben Stiller (Severance) est disponible sur Apple TV

24 Oct. 2025 • 13:30

image de l'article Steve Jobs a poussé Corning à créer l’écran de l’iPhone… en une phrase

Steve Jobs a poussé Corning à créer l’écran de l’iPhone… en une phrase

24 Oct. 2025 • 12:15

image de l'article Apple livre ses premiers serveurs IA fabriqués aux États-Unis à Houston

Apple livre ses premiers serveurs IA fabriqués aux États-Unis à Houston

24 Oct. 2025 • 10:51

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site