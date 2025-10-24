EA s’allie à Stability AI pour accélérer la création de jeux grâce à l’intelligence artificielle

Electronic Arts (EA) a officialisé un partenariat majeur avec Stability AI, la société à l’origine du célèbre générateur d’images Stable Diffusion. Ensemble, les deux entreprises vont co-développer de nouveaux modèles et outils d’intelligence artificielle capables de transformer les méthodes de création dans le jeu vidéo. L’objectif avoué de cette alliance est de réduire les délais de production tout en préservant, voire en rehaussant, la qualité des univers numériques.

Des “pinceaux intelligents” au service des artistes

Steve Kestell, responsable de l’art technique chez EA SPORTS, résume cette démarche en parlant de « pinceaux plus intelligents ». Ces outils, explique-t-il, permettront aux créateurs « d’exprimer pleinement leur vision ». Les premières applications concerneront la génération automatisée de textures et d’éléments graphiques 3D, avec une précision accrue des couleurs et de la lumière grâce à des matériaux “Physically Based Rendering”.

EA explore également la possibilité de concevoir des environnements 3D complets à partir de simples instructions textuelles, offrant ainsi aux artistes une nouvelle manière de diriger la création visuelle d’un jeu. Stability AI, déjà reconnue pour ses outils de modélisation 3D, apporte ici son expertise technologique au service du design interactif.

Un virage décisif vers l’IA générative… et des critiques

C’est peu dire que l’industrie du jeu vidéo multiplie actuellement les initiatives autour de l’IA, ce qui ne manque pas d’ailleurs de susciter des craintes légitimes concernant la part de créativité qui sera désormais transférée vers les machines, le risque étant de toujours plus standardiser le jeu vidéo dans un contexte où la prise de risque n’est pas particulièrement bien vue par les dirigeants des gros studios (et par les actionnaires de ces mêmes groupes). Pour EA, il s’agit avant tout de s’adapter à une nouvelle ère de production, dans un contexte économique particulièrement tendu et alors que l’entreprise prépare sa privatisation.