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Meta reconnaît des progrès plus lents que prévu pour ses agents IA

3 min.
3 Juil. 2026 • 12:55
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Meta revoit légèrement ses attentes autour des agents d’intelligence artificielle. Lors d’une réunion interne rapportée par Reuters, Mark Zuckerberg aurait admis que ces systèmes capables d’exécuter des tâches de manière autonome n’avaient pas progressé aussi rapidement que la direction du groupe l’espérait. Cet aveu intervient alors que le groupe a profondément réorganisé ses équipes et engagé des investissements massifs dans ses infrastructures IA.

Une réorganisation qui n’a pas encore produit les effets attendus

Le dirigeant de Meta a reconnu que la transformation lancée au début de l’année n’avait pas été aussi fluide que prévu. En mai, l’entreprise a supprimé environ 10 % de ses effectifs mondiaux et réaffecté près de 7 000 salariés vers des missions liées à l’IA. Cette vaste opération visait à accélérer le développement de produits plus automatisés et à renforcer l’efficacité interne du groupe.

Mark Zuckerberg

« La trajectoire du développement agentique n’a pas vraiment accéléré comme nous l’espérions », aurait déclaré Mark Zuckerberg. Ce dernier a également estimé que les investissements réalisés sur la nouvelle organisation n’avaient pas encore porté leurs fruits.

Meta maintient ses investissements dans l’intelligence artificielle

Malgré ce constat, Meta ne change pas de cap. L’entreprise prévoit jusqu’à 145 milliards de dollars de dépenses consacrées à l’infrastructure IA en 2026, notamment pour les centres de données, les puces et l’entraînement de modèles. Zuckerberg espère voir des retombées plus visibles dans les trois à six prochains mois.

Cette prudence reflète aussi une réalité plus large : les agents IA restent prometteurs, mais leur déploiement fiable dans des environnements complexes demeure difficile. Les démonstrations impressionnent, tandis que les usages réellement autonomes et productifs restent encore limités.

Le suivi des employés devient facultatif

Lors de la même réunion, Andrew Bosworth, directeur technique de Meta, a indiqué qu’un programme interne de suivi des mouvements de souris et de l’activité numérique ne serait relancé qu’avec l’accord des salariés. « Pour les personnes à l’aise avec cela, c’est très bien. Pour celles qui ne le sont pas, ce n’est pas un problème », a déclaré le dirigeant. Meta chercherait donc désormais à accélérer son virage IA sans accentuer davantage les tensions internes. Une équation complexe.

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