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X Money : X (Twitter) lance un compte bancaire rémunéré et une carte bancaire

3 min.
28 Juil. 2026 • 20:11
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X (ex-Twitter) lance cette semaine X Money, un nouveau service de paiement disponible pour l’instant aux États-Unis et réservé aux abonnés de ses formules payantes. Ce service permet de recevoir un salaire, d’effectuer des virements, de régler des factures et d’envoyer des chèques, tout en donnant accès à une carte bancaire Visa et à un taux d’intérêt pouvant atteindre 6 %.

X Money

L’accès à X Money est conditionné à un abonnement X Premium (8 euros par mois) ou X Premium+ (38 euros par mois). Les paiements entre utilisateurs de X sont proposés de manière instantanée et gratuite, un argument central pour inciter les abonnés à basculer leurs usages financiers quotidiens vers la plateforme.

X Money propose les services d’une banque

Les comptes de X Money sont hébergés par Cross River Bank, un établissement basé dans le New Jersey et spécialisé dans les partenariats avec les entreprises technologiques. Les dépôts bénéficient d’une garantie du régulateur bancaire américain FDIC de 250 000 dollars par utilisateur, un montant qui peut grimper jusqu’à 10 millions de dollars grâce à une répartition des fonds au sein d’un réseau bancaire élargi. Plusieurs éléments techniques structurent l’offre de X Money :

  • Une carte de débit Visa disponible en version physique et numérique
  • Un taux d’intérêt sur les fonds déposés pouvant atteindre 6 %
  • Des fonctionnalités couvrant la réception de salaire, les virements, le paiement de factures et l’envoi de chèques
  • Des transferts instantanés et gratuits entre utilisateurs de X

Ce lancement s’inscrit dans la stratégie qu’Elon Musk poursuit depuis le rachat de Twitter en octobre 2022 : transformer le réseau social en une application à tout faire, à l’image de WeChat en Chine qui combine messagerie, réseau social et services financiers au sein d’une seule plateforme. X Money constitue le premier élément concret de cette ambition sur le terrain des paiements.

Une offre qui vient concurrencer les réseaux sociaux

Sur ce segment, X Money entre directement en concurrence avec les solutions déjà proposées par Meta qui permet des paiements entre particuliers via WhatsApp et Messenger, tandis que Facebook, Snapchat et TikTok s’appuient sur des prestataires tiers comme PayPal ou Hyperwallet pour les achats effectués sur leurs plateformes. Contrairement à ces solutions généralement ouvertes à tous les utilisateurs, X réserve son service aux seuls abonnés payants, un choix qui pourrait à la fois limiter l’adoption initiale et renforcer l’attractivité de ses formules Premium et Premium+.

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