X (Twitter) lance Chat, sa messagerie sécurisée de bout en bout

Le réseau social X (ex-Twitter) a lancé une mise à niveau majeure de sa messagerie avec Chat, une nouvelle expérience qui promet une confidentialité totale grâce au chiffrement de bout en bout. Cependant, des experts en sécurité émettent déjà des réserves sur la robustesse du système.

Des fonctionnalités axées sur la confidentialité

La nouvelle messagerie Chat de X intègre des fonctionnalités de protection attendues pour des conversations privées. Elle prend en charge le chiffrement de bout en bout pour les messages et les fichiers partagés. De plus, les utilisateurs peuvent désormais modifier ou supprimer des messages déjà envoyés, mais aussi configurer leur autodestruction après un certain temps.

Pour renforcer encore la confidentialité, il est possible de bloquer totalement les captures d’écran ou, a minima, de recevoir une alerte si un correspondant tente d’en réaliser une. X insiste sur le fait que ce nouvel espace est conçu sans publicité ni suivi, le positionnant comme un véritable havre de communication privée.

Say hello to Chat – all-new secure messaging on X. • end-to-end encrypted chats and file sharing

• edit, delete, or make messages disappear

• block screenshots and get notified of attempts

• no ads. no tracking. total privacy. pic.twitter.com/7dmDEDkYvO — Chat (@chat) November 14, 2025

Un code PIN qui interroge les experts en sécurité

Cette fonctionnalité, développée sous le nom de XChat, est désormais déployée plus largement sur iOS et sur le Web (le support pour Android arrive bientôt). Pour l’activer, l’utilisateur doit définir un code PIN à quatre chiffres. C’est précisément ce point qui inquiète les chercheurs en sécurité. Ils estiment que la faible complexité d’un tel code le rend théoriquement vulnérable à des attaques de type brut force, à moins que X n’ait mis en place des protections supplémentaires non spécifiées.

Une autre critique majeure porte sur le manque de transparence. Contrairement aux plateformes de messagerie sécurisée établies, X n’a pas encore rendu son protocole de chiffrement open source. Malgré ces doutes, cette initiative s’inscrit clairement dans la vision d’Elon Musk de faire de X une « application à tout faire », capable de rivaliser avec les services de communication complets comme WhatsApp, iMessage, Messenger et autres.