Twitter officialise son rachat par Elon Musk pour 44 milliards de dollars

Twitter annonce aujourd’hui avoir validé l’offre de rachat d’Elon Musk qui s’élève à 44 milliards de dollars, soit 54,20 de dollars par action. Le patron de Tesla et de SpaceX est donc le nouveau propriétaire du réseau social, qui va devenir une société privée et ne plus être cotée en Bourse.

Elon Musk rachète Twitter, c’est officiel !

Elon Musk avait initialement annoncé son offre de rachat le 14 avril dernier. Le montant annoncé était déjà 54,20 dollars par action, ce qui représentait une prime importante par rapport au cours précédent. La plateforme a en ligne avait au départ montré des signes qu’elle n’était pas forcément intéressée par cette offre. Il y a notamment eu des mesures avec la « pilule empoisonnée ». Mais la situation a évolué ce week-end avec de nouvelles discussions.

Selon les termes de l’accord, les actionnaires de Twitter recevront 54,20 dollars en espèces pour chaque action de la plateforme en ligne qu’ils possèdent à la clôture de la transaction proposée. Le prix d’achat représente une prime de 38 % par rapport au cours de clôture de l’action Twitter le 1er avril 2022, qui était le dernier jour de Bourse avant qu’Elon Musk ne divulgue sa participation d’environ 9% dans Twitter.

Elon Musk a obtenu 25,5 milliards de dollars de financement par emprunt et par prêt sur marge entièrement engagés et fournit un engagement en capital d’environ 21 milliards de dollars. Il n’y a pas de conditions de financement à la clôture de la transaction.

Le conseil d’administration de Twitter a approuvé à l’unanimité le rachat par Elon Musk pour 44 milliards de dollars. Le réseau social s’attend à ce que la transaction soit bouclée dans le courant de 2022, sans plus de précision. Il faut maintenant avoir l’approbation des actionnaires de Twitter, l’obtention des autorisations réglementaires applicables et de la satisfaction d’autres conditions de clôture habituelles.

Les déclarations des dirigeants

Bret Taylor, président du conseil d’administration indépendant de Twitter, a déclaré :

Le conseil d’administration de Twitter a mené un processus réfléchi et complet pour évaluer la proposition d’Elon en se concentrant délibérément sur la valeur, la certitude et le financement. La transaction proposée permettra de dégager une prime en espèces substantielle, et nous pensons qu’il s’agit de la meilleure voie à suivre pour les actionnaires de Twitter.

Parag Agrawal, le patron du réseau social, indique :

Twitter a un objectif et une pertinence qui ont un impact sur le monde entier. Profondément fiers de nos équipes et inspirés par le travail qui n’a jamais été aussi important.

Et enfin, Elon Musk en personne :

La liberté d’expression est le fondement d’une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues les questions vitales pour l’avenir de l’humanité. Je veux également rendre Twitter meilleur que jamais en améliorant le produit avec de nouvelles fonctionnalités, en rendant les algorithmes open source pour augmenter la confiance, en vainquant les robots spammeurs et en authentifiant tous les humains. Twitter a un potentiel énorme — je suis impatient de travailler avec l’entreprise et la communauté des utilisateurs pour le débloquer.

Au passage, Twitter dit qu’il publiera ses résultats financiers du premier trimestre de 2022 le 28 avril. C’était déjà prévu. Par contre, le réseau social annonce qu’il n’y aura pas d’appel téléphonique avec les analystes après la publication des résultats, contrairement à d’habitude.