Twitter vient contrer l’offre de rachat d’Elon Musk avec des mesures

Twitter a annoncé l’adoption du mécanisme de la « pilule empoisonnée » pour se protéger contre l’offre d’achat non sollicitée de 43 milliards de dollars d’Elon Musk, patron de Tesla et homme le plus riche du monde.

Rachat de Twitter par Elon Musk ? Pas si vite…

La « pilule empoisonnée » permet aux actionnaires d’exercer leurs droits si un investisseur acquiert 15% ou plus des actions Twitter dans une opération qui n’aurait pas été au préalable approuvée par le conseil d’administration. Le réseau social précise que cette « pilule empoisonnée » expirera le 14 avril 2023.

Depuis quelques jours, Elon Musk détient un peu plus de 9% de Twitter. S’il rachète suffisamment de titres pour parvenir aux 15%, tous les autres détenteurs d’actions de la plateforme pourront en racheter à un prix réduit, ce qui renchérirait grandement le prix que l’entrepreneur devrait débourser pour mettre totalement la main sur le réseau social.

Le plan doit « réduire la possibilité qu’une entité, une personne ou un groupe ne prenne le contrôle de Twitter en accumulant des titres sur le marché sans payer à tous les actionnaires une prime appropriée ou sans donner suffisamment de temps au conseil d’administration pour prendre des décisions éclairées », précise Twitter dans un communiqué. Le groupe entend donc se battre contre cette tentative d’Elon Musk de le racheter pour en faire une société non cotée en Bourse.

Lors de son offre d’achat, Elon Musk s’est dit prêt à débourser 54,20 dollars par action Twitter, soit une prime de 38% par rapport au prix juste avant l’annonce de sa prise de participation.