Elon Musk investit dans Twitter avec une participation de 9,2% au capital

Elon Musk, le patron de Tesla, a acquis près de 73,5 millions d’actions de Twitter, soit 9,2% de la valeur en Bourse du réseau social. Cela a fait décoller l’action de l’entreprise de près de 25% dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de Wall Street.

Arrivée d’Elon Musk au capital de Twitter

Ces dernières semaines, Elon Musk a publié des messages sur Twitter pour remettre en question l’engagement de l’entreprise en faveur de la liberté d’expression et a déclaré qu’il envisageait de créer son propre réseau social. Le 24 mars, il a sondé ses 80,1 millions d’abonnés, leur demandant si l’algorithme de Twitter devrait être open source. Le lendemain, Elon Musk a tweeté un autre sondage, en disant : « La liberté d’expression est essentielle au bon fonctionnement d’une démocratie. Pensez-vous que Twitter adhère rigoureusement à ce principe ? », précisant que « les conséquences de ce scrutin seront importantes. Veuillez voter avec soin ». Plus de 70% des quelque deux millions de personnes qui ont répondu ont voté non.

Ce n’est pas la première fois que le patron de Tesla fait sensation sur le réseau social avec un oiseau bleu comme logo. À l’été 2018, il avait notamment publié un tweet où il assurait disposer des financements appropriés pour retirer Tesla de la Bourse. Après un nouveau tweet malencontreux début 2019, il avait accepté que ses messages directement liés à l’activité du fabricant de véhicules électriques soient pré-approuvés par la SEC, à savoir le gendarme boursier américain.