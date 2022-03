Elon Musk veut son propre réseau social

Agacé par la politique de modération de Twitter, et surtout défenseur d’une liberté d’expression absolue (au risque parfois de publier des tweets franchement « WTF » ou nauséabonds), Elon Musk semble avoir désormais la même idée que Donald Trump : mettre sur pied son propre réseau social. Interrogé par un Twittos sur la possibilité de construire une plateforme de réseau social basée sur un algorithme open source et surtout garantie sans aucune modération, Elon Musk a répondu tout de go qu’il réfléchissait sérieusement à cette option. Comme souvent avec le bouillonnant entrepreneur, l’idée a donc été jetée en l’air, mais il n’est pas certain qu’elle retombe au sol sous la forme d’un réel projet. Attendons…

Am giving serious thought to this — Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2022

Au vu de l’inconstance des derniers tweets de Musk, on se dit tout de même que le patron de SpaceX et de Tesla devrait déjà être satisfait que son compte Twitter n’ait pas été tout simplement rayé de la plateforme. De nombreux comptes ont été bannis de Twitter pour beaucoup moins que ça…